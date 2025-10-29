Soğuk gecede Sındırgılılara Büyükşehir’den sıcak bir destek

BÜYÜKŞEHİR’DEN BÖLGEYE HIZLI DESTEK

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hızlı bir şekilde harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bölgede sıcak yemek ikramına başladı. Depremin ardından aksiyon alan ilk kurumlardan biri olan Büyükşehir, Hızır 41 afet ekibi ve Kocaeli İtfaiyesi ile Sındırgı’da depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştu.

HIZIR 41, SINDIRGI’DA GÖREV BAŞINDA

Olası afet dönemlerinde sıcak yemek desteği sağlayabilmek amacıyla Büyükşehir tarafından kurulan Hızır 41, Balıkesir’de de en hızlı müdahale eden yapı olarak yerini aldı. Sındırgı bölgesinde koordinasyon merkezi ile uyumlu şekilde çalışan Hızır 41, Sındırgı ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde kurduğu mobil aşevi ve personeliyle vatandaşlara ulaştı.

SABAHIN İLK IŞIKLARI İKRAMA BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hızır 41 tesis bünyesinde yer alan Hızır 41 Mobil Afet Tırı ile bölgede sabahın erken saatlerinden itibaren çorba ve çay dağıtımını gerçekleştirdi. Gün boyu faaliyetlerine devam edecek olan Hızır 41 ekibi, depremden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek desteği sunmayı sürdürecek.



(Emre KAHRAMAN)