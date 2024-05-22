Anti dampin vergisi nedir ?

Anti-damping vergisi, bir takım yurtdışı firmalarının ülkemizde ihracatını artırmak ve herhangi bir üründe haksız rekabet oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği ihracatlar için özel olarak uygulanan tüm indirimlere karşı alınan bir vergi çeşididir.

İthalatta bir takım savunma önlemleri oluşturmak amacıyla ülkemiz, uygulanan bu piyasayı bozan indirim tutarı kadar Anti-damping vergisi belirlemektedir. Ancak Anti-damping vergilerinin ödenme kısmında, söz konusu eşyanın üretilmiş olduğu ülke ve zaman zaman yurtdışında ürün alınan firmanın da önemi büyüktür.

Anti-damping vergisi, direkt olarak karşı taraftan tahsil edilen bir vergi türüdür bahsi geçen eşyanın menşe ülkeye göre anti-damping belirlense bile, bazen ülkeden hariç o ülkede ki gönderici firmalara göre Anti,-damping vergi oranı farklılık göstermektedir.

Satışta esas birime göre; Anti-damping eşyaların kilogramına, adedine ve kıymeti bazında % olarak uygulanmaktadır. Anti-damping vergisi, aynı ülkede hizmet veren firmalar adına farklı olarak belirlenebildiği gibi aynı ülkede bazı firmalar bu uygulamadan muaf tutulabilir. Bu uygulama, Türkiye’deki üretici firmaların bir takım şikâyet oluşturmaları ve bunun temelinde yapılan hesaplamalar, araştırmalar sonucunda gerçekleşir.