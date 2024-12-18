Büyükşehir’den 31 araçlık taksi durağı ihalesi

Büyükşehir Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleşti. 20 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 8 ilçede bulunan taksi duraklarındaki 31 taksinin 10’ar yıllığına kiralanması için ihale yapıldı. İlk olarak açık artırma usulüyle yapılan ihalede 5 tur dönüldükten sonra yazılı teklifler alındı. Zarfların açılmasının ardından ise en yüksek teklif veren isimler belirlendi.
Derince İlçesi Yavuz Sultan Mah. Rıhtım Cad. Yelken Cafe Yanı 1568 Ada 1 Parsel adresinde bulunan 6 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:
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Münevver Işık 850 bin TL
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Yusuf Özkan 265 bin TL
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Gülsüm Yanar 265 bin TL
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Halim Emir 180 bin TL
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Serkan Tufanlı 175 bin TL
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Öznur Candan 161 bin TL
Körfez İlçesi Esentepe Otoban Altı 1924 Ada 3. Etap adresinde bulunan 4 adet taksi durak yeri için verilen en yüksek teklifler:
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Sefa Şahin Yudalan 350 bin TL
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Özgenur Kaya 317 bin TL
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Yakup Albayrak 234 bin TL
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Muhammed Alagöz 231 bin TL
Başiskele İlçesi Körfez Mah. Sahil adresinde bulunan durak yerindeki 4 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:
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Aslı Yıldırım Aydoğan 517 bin 860 TL
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Hayriye Mingaz 500 bin TL
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Recep Deniz 215 bin TL
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Birol Varol 201 bin 950 TL
Gölcük İlçesi Merkez Mah. Amiral Kayacan Cad. hastane önü adresinde bulunan 7 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:
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Bahattin Uzuner 816 bin TL
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Melike Kahraman 520 bin TL
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Recep Kurt 500 bin TL
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Uğur Boz 450 bin 227 TL
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Ali Çakmakcı 450 bin TL
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İlknur Karataş 450 bin TL
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Batıncan Uzuner 441 bin TL
Dilovası İlçesi Devlet Hastanesi 308. Sok. üzeri adresinde bulunan 3 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:
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Merve Karadeniz 64 bin TL
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Melike Işık 64 bin 100 TL
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Emirhan Dalgalı 64 bin 150 TL
Gebze İlçesi Barış Mah. Doktor Zeki Acar Cad. İle 1811. Sok. kesişimi adresinde bulunan 2 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:
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Aziz Çağlayan 53 bin 600 TL
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Özgül Özalp 53 bin 650 TL
Çayırova İlçesi Emek Mah. 62/5. Sok. yer alan bölgede bulunan 3 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:
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Erkan Yavaş 55 bin 100 TL
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Selcan Öksüz 55 bin 150 TL
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Mert Yavuz 55 bin 200 TL
Darıca İlçesi Emek Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. üzerinde Kemal Paşa Cad. ile Dilek Sok. kesişimi adresinde bulunan 2 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:
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Kenan Sertel 63 bin 550 TL
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Damla Yücel 63 bin 600 TL