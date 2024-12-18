Büyükşehir’den 31 araçlık taksi durağı ihalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksici esnafına birçok farklı alanda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 31 taksiden oluşan 8 ilçedeki durak yerlerinin 10’ar yıllığına kiralanması için ihale gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ihaleye toplam 65 istekli katıldı.

İHALE DETAYLARI

Büyükşehir Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleşti. 20 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 8 ilçede bulunan taksi duraklarındaki 31 taksinin 10’ar yıllığına kiralanması için ihale yapıldı. İlk olarak açık artırma usulüyle yapılan ihalede 5 tur dönüldükten sonra yazılı teklifler alındı. Zarfların açılmasının ardından ise en yüksek teklif veren isimler belirlendi.

Derince İlçesi Yavuz Sultan Mah. Rıhtım Cad. Yelken Cafe Yanı 1568 Ada 1 Parsel adresinde bulunan 6 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

Münevver Işık 850 bin TL Yusuf Özkan 265 bin TL Gülsüm Yanar 265 bin TL Halim Emir 180 bin TL Serkan Tufanlı 175 bin TL Öznur Candan 161 bin TL

Körfez İlçesi Esentepe Otoban Altı 1924 Ada 3. Etap adresinde bulunan 4 adet taksi durak yeri için verilen en yüksek teklifler:

Sefa Şahin Yudalan 350 bin TL Özgenur Kaya 317 bin TL Yakup Albayrak 234 bin TL Muhammed Alagöz 231 bin TL

Başiskele İlçesi Körfez Mah. Sahil adresinde bulunan durak yerindeki 4 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

Aslı Yıldırım Aydoğan 517 bin 860 TL Hayriye Mingaz 500 bin TL Recep Deniz 215 bin TL Birol Varol 201 bin 950 TL

Gölcük İlçesi Merkez Mah. Amiral Kayacan Cad. hastane önü adresinde bulunan 7 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

Bahattin Uzuner 816 bin TL Melike Kahraman 520 bin TL Recep Kurt 500 bin TL Uğur Boz 450 bin 227 TL Ali Çakmakcı 450 bin TL İlknur Karataş 450 bin TL Batıncan Uzuner 441 bin TL

Dilovası İlçesi Devlet Hastanesi 308. Sok. üzeri adresinde bulunan 3 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

Merve Karadeniz 64 bin TL Melike Işık 64 bin 100 TL Emirhan Dalgalı 64 bin 150 TL

Gebze İlçesi Barış Mah. Doktor Zeki Acar Cad. İle 1811. Sok. kesişimi adresinde bulunan 2 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

Aziz Çağlayan 53 bin 600 TL Özgül Özalp 53 bin 650 TL

Çayırova İlçesi Emek Mah. 62/5. Sok. yer alan bölgede bulunan 3 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

Erkan Yavaş 55 bin 100 TL Selcan Öksüz 55 bin 150 TL Mert Yavuz 55 bin 200 TL

Darıca İlçesi Emek Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. üzerinde Kemal Paşa Cad. ile Dilek Sok. kesişimi adresinde bulunan 2 adet taksi için verilen en yüksek teklifler: