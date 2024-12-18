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Büyükşehir’den 31 araçlık taksi durağı ihalesi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, taksici esnafına birçok farklı alanda destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 31 taksiden oluşan 8 ilçedeki durak yerlerinin 10’ar yıllığına kiralanması için ihale gerçekleştirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ihaleye toplam 65 istekli katıldı.

Büyükşehir'den 31 araçlık taksi durağı ihalesi

18 Aralık 2024 Çarşamba 18:08

 İHALE DETAYLARI

Büyükşehir Encümen Toplantısı, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı başkanlığında gerçekleşti. 20 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda 8 ilçede bulunan taksi duraklarındaki 31 taksinin 10’ar yıllığına kiralanması için ihale yapıldı. İlk olarak açık artırma usulüyle yapılan ihalede 5 tur dönüldükten sonra yazılı teklifler alındı. Zarfların açılmasının ardından ise en yüksek teklif veren isimler belirlendi.

 

Derince İlçesi Yavuz Sultan Mah. Rıhtım Cad. Yelken Cafe Yanı 1568 Ada 1 Parsel adresinde bulunan 6 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

 

 

Münevver Işık                                   850 bin TL

Yusuf Özkan                                     265 bin TL

Gülsüm Yanar                                   265 bin TL

Halim Emir                                        180 bin TL

Serkan Tufanlı                                  175 bin TL

Öznur Candan                                  161 bin TL

 

Körfez İlçesi Esentepe Otoban Altı 1924 Ada 3. Etap adresinde bulunan 4 adet taksi durak yeri için verilen en yüksek teklifler:

 

Sefa Şahin Yudalan                          350 bin TL

Özgenur Kaya                                   317 bin TL

Yakup Albayrak                                 234 bin TL

Muhammed Alagöz                           231 bin TL

 

Başiskele İlçesi Körfez Mah. Sahil adresinde bulunan durak yerindeki 4 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

 

Aslı Yıldırım Aydoğan                    517 bin 860 TL

Hayriye Mingaz                              500 bin TL

Recep Deniz                                  215 bin TL

Birol Varol                                      201 bin 950 TL

 

Gölcük İlçesi Merkez Mah. Amiral Kayacan Cad. hastane önü adresinde bulunan 7 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

 

Bahattin Uzuner                              816 bin TL

Melike Kahraman                            520 bin TL

Recep Kurt                                      500 bin TL

Uğur Boz                                         450 bin 227 TL

Ali Çakmakcı                                   450 bin TL

İlknur Karataş                                  450 bin TL

Batıncan Uzuner                             441 bin TL

 

 

 

Dilovası İlçesi Devlet Hastanesi 308. Sok. üzeri adresinde bulunan 3 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

 

Merve Karadeniz                              64 bin TL

Melike Işık                                        64 bin 100 TL

Emirhan Dalgalı                               64 bin 150 TL

 

 

Gebze İlçesi Barış Mah. Doktor Zeki Acar Cad. İle 1811. Sok. kesişimi adresinde bulunan 2 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

 

Aziz Çağlayan                                    53 bin 600 TL

Özgül Özalp                                        53 bin 650 TL

 

 

Çayırova İlçesi Emek Mah. 62/5. Sok. yer alan bölgede bulunan 3 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

 

Erkan Yavaş                                      55 bin 100 TL

Selcan Öksüz                                     55 bin 150 TL

Mert Yavuz                                         55 bin 200 TL

 

Darıca İlçesi Emek Mah. Fatih Sultan Mehmet Cad. üzerinde Kemal Paşa Cad. ile Dilek Sok. kesişimi adresinde bulunan 2 adet taksi için verilen en yüksek teklifler:

 

Kenan Sertel                                                   63 bin 550 TL

Damla Yücel                                                   63 bin 600 TL
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