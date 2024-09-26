Gebze Kimyacılar OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

Vali İlhami Aktaş,

Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay

, Gebze Kimyacılar (GEBKİM) OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılandı.

Müteşebbis heyet üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda; Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın yapılan çalışmalar hakkında Vali İlhami Aktaş’a bilgi sunumunda bulunmasının akabinde heyet tarafından gündem maddeleri görüşülerek, değerlendirmeler yapıldı.

GEBKİM OSB’de Faaliyetlerini Sürdüren Fabrikalar Ziyaret Edildi

Müteşebbis heyet toplantısının ardından Vali İlhami Aktaş beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte dünyanın en büyük plastik enjeksiyon ambalaj üreticisi Jokey Turkey Ambalaj Fabrikası’nı ziyaret ettiler.

Burada Jokey Firmasının sahibi Hakan Özhuy ve eşi Elif Özhuy tarafından karşılanan Vali Aktaş, beraberindekilerle fabrikada incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalara ilişkin bilgiler aldılar.



Ülkemiz ve ilimiz üretimine, istihdam ve ekonomisine katkılar sunması bakımından Jokey Firması sahibi Hakan Özhuy ve eşi Elif Özhuy’u tebrik eden Vali İlhami Aktaş, başarı dileklerinde bulunarak, çalışanlara kolaylıklar diledi.

Fabrika ziyaretlerini sürdüren Vali Aktaş, daha sonra TN Maleik Petrokimya Anonim Şirketi’ni ziyaret etti.

Üretimde oluşacak buharın elektriğe çevrilmesi amacı ile alana kurulacak olan “Buhar Türbin Enerji Santrali” hakkında bilgiler alan Vali Aktaş, incelemelerde bulunarak başarılar diledi.