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Özel bireyler eğitimle hayata atılıyor

Kocaeli'de özel bireylerin günlük yaşam konforunu arttırmak, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla eğitim veriliyor.

Özel bireyler eğitimle hayata atılıyor

22 Ocak 2025 Çarşamba 15:21

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, özel bireylerin günlük yaşam konforunu arttırmak, sosyal hayata uyumlarını kolaylaştırmak, mesleki becerilerin oluşmasını sağlamak ve psikososyal gelişimlerine destek olmak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Doğuştan özel gereksinimli olan ve Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi'nde 2 yıl eğitim gören Ahmet Serin'in hikâyesi ve aldığı eğitim sonrası kat ettiği yol, ailesi için sevinç kaynağı oldu. Ahmet'in büyükşehirden aldığı eğitimler ile yaşadığı olumlu değişiklik için mutlu olduğunu dile getiren anne Hülya Serin, oğlunun 5 yaşına gelmesine rağmen konuşmaya başlamaması sebebiyle şüphelendiklerini ve o günden beri mücadelelerinin devam ettiğini söyledi. Ahmet'in eğitim sonrası yaşadığı değişikliği anlatan anne Serin, "Oğlum Cemil Meriç sayesinde topluma kazandırılmış birey oldu. Oğlum artık evde bana yardım ediyor, insanlarla iletişim kuruyor ve çalışmaya başladı. Bu kadar değişeceğini tahmin etmiyordum, çok mutluyum Büyükşehir'e teşekkür ederim. Çocuklarınızın arkasında durun ve onları yalnız bırakmayın" dedi.

Hayatın her alanında tam destek
Öğrencilerine; değerler eğitimi, mutfak, müzik, beden eğitimi, akıl oyunları gibi dersler veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, bireylerin sonraki yaşamında da yanlarında olmaya devam ediyor. İş hayatına uyumlarını kolaylaştırmak ve meslek edinilmesini sağlamak amacıyla verilen eğitimler, ailenin desteği ve öğrencinin gayretiyle meyvelerini veriyor.

İHA
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