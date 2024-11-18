Dip çamuru temizliği BM’nin gündeminde

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ANLATACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl İzmit Körfezi’nde başlattığı ve toplam 468 hektar alanda 3 milyon 800 bin m3 çamurun çıkarılmasını hedefleyen dev proje, BM’nin de gündeminde. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen BM iklim zirvesinde (COP29) Körfez Dip Çamuru Temizliğini anlatacak. Temizlik hakkında BM üyelerine bilgi verecek olan Başkan Büyükakın, 19 Kasım Salı günü (yarın) Bakü’ye hareket edecek.