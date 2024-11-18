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Dip çamuru temizliği BM’nin gündeminde

Başkan Büyükakın, BM’nin gündemine giren İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamurunun Temizlenmesi, Susuzlaştırılması ve Bertaraf Hizmet Projesi’ni Bakü’de anlatacak

Dip çamuru temizliği BM'nin gündeminde

18 Kasım 2024 Pazartesi 15:07

 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin İzmit Körfezi’nde devam eden Dip Çamur Temizliği Projesi, Birleşmiş Milletlerin de (BM) gündeminde bulunuyor. Bu kapsamda Başkan Büyükakın, 20 Kasım Çarşamba günü Bakü’de BM İklim Değişikliği Konferansı’na (UNFCCC COP 29) konuşmacı olarak davet edildi.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN ANLATACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl İzmit Körfezi’nde başlattığı ve toplam 468 hektar alanda 3 milyon 800 bin m3 çamurun çıkarılmasını hedefleyen dev proje, BM’nin de gündeminde. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen BM iklim zirvesinde (COP29) Körfez Dip Çamuru Temizliğini anlatacak. Temizlik hakkında BM üyelerine bilgi verecek olan Başkan Büyükakın, 19 Kasım Salı günü (yarın) Bakü’ye hareket edecek.

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