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Şehidin Eşi: "Ben Söz Verdim Ağlamayacağım"

Tunceli'de zırhlı askeri aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu memleketi Zonguldak'a gönderilmek üzere Kocaeli'ye getirildi. Şehidin eşi tabutuna sarılarak, "Ben söz verdim ağlamayacağım" dedi.

Şehidin Eşi:

09 Eylül 2024 Pazartesi 15:16

  - Şehidin eşi: "Ben söz verdim ağlamayacağım" 
  - Şehidin ailesi tabutuna sarıldı, gözyaşları yürekleri dağladı 
 Dün, Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kuşluca ile Bilgeç Köyleri arasında 62 JAA 408 plakalı zırhlı araç henüz tespit edilemeyen bir sebeple şarampole yuvarlandı. Kazada Jandarma Uzman Çavuşlar Mehmet Aykanat ve Orhan Burak Büyükçaylı ile Jandarma Uzman Onbaşı Doğan Kızılateş olay yerinde şehit olurken Jandarma Uzman Çavuş Ömer Eroğlu ve Jandarma Astsubay Çavuş Muhammet Koyuncu yaralandı. Yaralı Eroğlu ve Koyuncu helikopter ile hastaneye aldırılarak tedavi altına alındı. Eroğlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. 
  4 şehit için bugün Elazığ Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törenin ardından şehit Akkanat Osmaniye'ye, Kızılateş Tokat'a, Büyükçaylı Isparta'ya gönderildi. Eroğlu ise Zonguldak'a gönderilmek üzere Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi. Askeri törenle karşılanan şehit Eroğlu'nun tabutunu gören aile gözyaşlarına boğuldu. Baba, eş ve kardeşleri ayakta durmakta zorlanırken gözyaşlarına da hakim olamadılar. Eşi ise, "Ben söz verdim ağlamayacağım" diyerek şehidin tabutuna sarılarak öptü. 
  Eroğlu'nun naaşı, memleketi Zonguldak'a gönderildi. Şehidin naaşını karşılamaya ailesinin yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Deniz Hava Komutanı Tuğamiral Mehmet Savaş Eser, Donanma Komutanlığı Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ile protokol üyeleri katıldı.  
  Eroğlu'nun 4 yıllık evli olduğu öğrenildi. 


İHA
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