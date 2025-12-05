Büyükakın: Mutlu kadın; mutlu aile, mutlu Kocaeli demektir

KADINLARA İLHAM VEREN PROGRAM

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, Kocaelili kadınlara sağlıklı bir yaşam için destek olurken, sağlığına kavuşan kadınlar da kente ilham veriyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde “İlham Veren Kadınlar” Buluşması düzenledi. Programa Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi Gebze Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan, Darıca Belediye Başkan Vekili Kenan Demirbaş, AK Parti Darıca İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Tarkan, Büyükşehir Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Nagehan Malkoç ile çok sayıda davetli katıldı.

ANNE ŞEHİR’İN KOCAELİ’YE KATKISI

Başkan Tahir Büyükakın, Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı’nın şehre kattığı değeri anlattığı konuşmasında, “2024-2025 döneminde kadınları 22 bin 600 kilo zayıflatmışlar. En son öğrendiğimde 19 tondu, şimdi yaklaşık 23 tona ulaşmış. Kocaeli’nin yükünü hafifletiyorsunuz. Gerçekten çok da keyifli şeyler yapıyorsunuz. Dünyanın etrafından 15 kere dönmüş arkadaşlar. 630 milyon adım atmışsınız. Bu, Everest’e 280 kere çıkmak, Türkiye’yi doğudan batıya 900 kere gidip gelmek demek. Yani başardınız, sizi tebrik ediyorum. Bunları başarmak, burada mutlu olmak, asıl hikâye şurada: kadın mutlu olduğu zaman çocuk onun mutluluğunun enerjisiyle yetişiyor. O sevgiyle yetişiyor. Çocuk da huzur olursa o çocuk topluma huzur veriyor” diye konuştu.

HUZUR YOLU MUTLULUKTAN GEÇER

Başkan Büyükakın sözlerini şöyle tamamladı: “Zaman zaman kadına şiddet vakaları ile karşı karşıya kalıyoruz. Siz sevgiyi büyüttüğünüzde ve huzurunuz olduğunda o aileye huzur gelecek. O ailenin huzuru içinde büyüyen çocuklar yarın huzur içinde bir toplum oluşturacak. Şu sokaklarda huzur içinde gezmek istiyorsan, bunun yolu buradan geçiyor. Onun için bu hizmetleri çok önemsiyoruz. Ben tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Mutlu kadınlar görüyorum burada ve bunun mutlu aileler demek olduğunu biliyorum; mutlu Kocaeli, mutlu Türkiye demek olduğunu biliyorum. Hepinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum.”

DENEYİMLERİNİ ANLATTILAR

Programda söz alan Anne Şehir Merkezi Gelincik üyesi Selda Bayır, meme kanseri sürecinde Anne Şehir ailesinin kendisine büyük destek olduğunu söyledi. Merkeze ilk olarak nefes almak ve iyi hissetmek için katıldığını belirten Bayır, teşhis sonrası diyetisyeni ve eğitmenlerin yanında duruşunun kendisine güç verdiğini ifade etti. Sporun ve sağlıklı beslenmenin iyileşme sürecine katkısını vurgulayan Bayır, hastalığı atlattıktan sonra merkeze döndüğünde yeniden bir aile ortamıyla karşılandığını dile getirdi.

HAYATININ DÖNÜM NOKTASI

Anne Şehir Merkezi Defne üyesi Elvan Akar, Diyarbakır’dan Kocaeli’ye uzanan yaşam hikâyesinde Anne Şehir’in kendisine cesaret, destek ve yeni bir başlangıç sunduğunu belirterek, “İyi ki Anne Şehir var, iyi ki yolum sizlerle kesişti” dedi. Anne Şehir Merkezi Manolya üyesi Şemsi Çağlayan ise Anne Şehir ile yolunun çok zor bir dönemde kesiştiğini vurgulayarak, burada kendine değer vermeyi ve mutluluğun önce kendinden başladığını öğrendiğini söyledi. Çağlayan, bu süreçte destek olan tüm hocalarına teşekkür ederek “İyi ki Anne Şehir üyesiyim” dedi.





