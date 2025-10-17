GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir Anne Şehir’den pembe farkındalık

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü’nde bir araya gelen katılımcı kadınlar, açık havada sporla buluşarak anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Dünya genelinde meme sağlığı sembolü olan pembe kurdele, bu etkinlikte gururla taşındı.

Büyükşehir Anne Şehir'den pembe farkındalık

17 Ekim 2025 Cuma 10:56

 FARKINDALIK ETKİNLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Merkezleri, 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü kapsamında anlamlı bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi. Anne Şehir üyelerinin katılımıyla gerçekleşen yürüyüşte, kadınlar meme sağlığına dikkat çekmek amacıyla pembe kurdelelerini taktı ve birlikte adım attı. Katılımcılar, sağlıklı yaşamı destekleyen bu özel günde hem yürüyüş yaptı hem de açık havada sporla buluştu.

 

KATILIM BÜYÜK GÜÇ VERDİ

Anne Şehir üyeleri, pembe renkli kıyafetleriyle dayanışmayı simgeleyen bir tablo oluşturdu. Etkinlikte yer alan kadınlar, farkındalığın ve birlikte hareket etmenin gücünü bir kez daha gösterdi. Yürüyüş sonrası, uzman eğitmenler eşliğinde açık hava egzersizleri yapıldı. Sporun ardından meme sağlığı konusunda bilgilendirici paylaşımlar ve erken teşhisin önemi üzerine sohbetler gerçekleşti. Katılımcılar, bu etkinlikle hem fiziksel olarak hareket etti hem de ruhsal olarak desteklendi.

 

PEMBE KURDELE İLE UMUT MESAJI

Dünya genelinde meme sağlığı sembolü olan pembe kurdele, bu etkinlikte gururla taşındı. Her bir kadın, takmış olduğu kurdeleyle sağlığı için adım atmanın ve başkalarına örnek olmanın önemine dikkat çekti. Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı, kadınların hayatın her alanında daha güçlü, bilinçli ve sağlıklı bireyler olarak var olmasını desteklemeye devam ediyor. Bu özel günde atılan her adım, farkındalık zincirine anlamlı bir halka daha ekledi.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sözünü tuttu: Gölcük’teki parkın adı “Mattia Ahmet Minguzzi” oldu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sözünü tuttu:...
Büyükşehir, İzmit Başaran Camii Meydanı’nı yeniledi Büyükşehir, İzmit Başaran Camii Meydanı’nı...
Alikahya alt geçit projesi yeniden ihaleye çıkıyor Alikahya alt geçit projesi yeniden ihaleye çıkıyor
Gebze bölgesinde üst geçit asansörleri pırıl pırıl Gebze bölgesinde üst geçit asansörleri pırıl...
Büyükşehir Mehteri, Ulsan’da yeri göğü inletti Büyükşehir Mehteri, Ulsan’da yeri göğü inletti
Başkan Büyükgöz Çalışmaları Yerinde İnceledi Başkan Büyükgöz Çalışmaları Yerinde İnceledi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sözünü tuttu:...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet...

Haberi Oku