Büyükşehir, engellilik farkındalığa ışık tutuyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen engellilik farkındalığı eğitimleri, ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle buluşmaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında öğrenciler, engelli bireyin kim olduğu, engel grupları, iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar ve günlük hayatta destek olmanın yolları konusunda bilinçlendiriliyor.

05 Aralık 2025 Cuma 09:25

 ÖZEL BİREYLERLERLE DOĞRU İLETİŞİM KURMA YÖNTEMİ

Kurum psikoloğu tarafından verilen seminerlerde, öğrencilerin yaş düzeyleri dikkate alınarak hazırlanan içerikler aktarılıyor. Eğitimlerde engel türleri, özel gereksinimli bireylerle doğru iletişim kurma yöntemleri ve günlük yaşamda farkındalık sağlayacak davranış örnekleri anlatılıyor. Uygulamalı bölümlerde ise öğrenciler, engellilik deneyimini pekiştirecek etkinliklere katılıyor. Ayrıca dünyada ve Türkiye’de başarılarıyla öne çıkan engelli sporcular, sanatçılar ve bilim insanlarının ilham veren hikâyeleri paylaşılırken, soru-cevap kısmında ise öğrenciler merak ettikleri konuları yöneltebiliyor.

 

İLK SEMİNERLER YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

Projenin ilk semineri İzmit Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle gerçekleştirildi. Ardından Yahya Kaptan Ortaokulu’nda 7. ve 8. sınıflara eğitim verildi. Öğrencilerin özellikle uygulamalı anlatımlara büyük ilgi gösterdiği ve engelli bireylere toplum içinde nasıl yaklaşılması gerektiğine dair çok sayıda soru yönelttikleri belirtildi.

 

BOCCIA DÜNYA ŞAMPİYONU ALYURT ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU

Engellilik farkındalığı projesi kapsamında Atatürk Ortaokulu’nda düzenlenen eğitimde, Boccia Dünya Şampiyonu Havva Alyurt öğrencilerle bir araya gelerek ilham veren bir konuşma yaptı. Programa Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Bahar Demirhan ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Kızmaz da katıldı. Havva Alyurt konuşmasında güçlü duruşunu ve yaşadığı zorluklara rağmen başarıya uzanan yolculuğunu şu sözlerle anlattı: “Kendimi çok güçlü görüyorum. Engelli olmak; üzgün, kırılgan ya da başarısız olmak demek değildir. Ben bugün burada sadece engelli farkındalığını anlatmak için bulunmuyorum, aynı zamanda bir dünya şampiyonu olarak karşınızdayım. Zorluklar yaşadım, umudumu kaybettiğim zamanlar oldu. Ama tam vazgeçeceğimi düşündüğüm anlarda kendimi yeniden keşfettim, hayallerimin peşinden gittim. Gökyüzünde bayrağımızı dalgalandırdığım o an ‘Bu yolda umudumu kaybedemem’ dedim. Bugün bir dünya şampiyonu olarak karşınızda duruyorum. Siz de umudunuzu kaybetseniz bile hayallerinizden asla vazgeçmeyin.” Öğrencilerin büyük ilgiyle dinlediği konuşma, programa güçlü bir motivasyon atmosferi kattı.

 

PROJE ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEMLERDE DEVAM EDECEK

Kocaeli genelinde engelli farkındalığını artırmayı hedefleyen proje, önümüzdeki haftalarda ilkokul ve ortaokullarda devam edecek. Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerde empati duygusunu güçlendirerek engelli bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını desteklemeyi amaçlıyor.


(Erkan ERENLER)

