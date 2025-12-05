GENEL:
Büyükşehir, mezarlıklarda titiz bir çalışma yürütüyor; Mezarlıklarda durmaksızın çalışmaya devam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanındaki mezarlıklarda periyodik aralıklarla gerçekleştirdiği temizlik ve bakım onarım çalışmalarına devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından elden geçen mezarlıklarda yapılan çalışmalarla vatandaşlar, kabir ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştiriyor.

05 Aralık 2025 Cuma 09:31

 MEZARLIK İÇİ YOLLARDA DÜZENLEME VE SERİM ÇALIŞMALARI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, mezarlık iç yollarında zemin düzenlemeleri, iç yol serimleri ve bozuk alanların iyileştirilmesi gibi çalışmaları titizlikle gerçekleştiriyor. Ayrıca cenaze namazı alanları daha kullanışlı hâle getiriliyor. Bunların yanı sıra kabir ziyareti yapacak vatandaşların güvenliği için mezarlık alanlarında tel çit uygulamaları yapılırken, hasarlı giriş kapıları da onarılıyor. Sundurmaların bakım ve boya işlemleri gerçekleştirilerek kullanım ömrü artırılıyor.

 

YENİ DEFİN ALANLARI OLUŞTURULUYOR
Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından 7/24 takip edilen il genelindeki mezarlıklar vatandaşların kullanımı için hazır hale getiriliyor. Hem daha güvenli alanlar oluşturuluyor hem de mezarlığın yerleşiminin daha nizami olması amaçlanıyor. Bu sebeple kullanım dışı ya da atıl durumdaki alanlar yeniden düzenlenerek defin yapılabilir hale getiriliyor. Kent genelinde yakınlarını kaybeden vatandaşlar için oluşturulan defin bölgelerinde de çalışmalar titizlikle yürütülüyor.

 

BAKIMLAR EŞ ZAMANLI YÜRÜTÜLÜYOR
Mezarlıklarda tırpan ve yabani ot temizliği, çöp toplama ve genel temizlik çalışmaları periyodik olarak devam ediyor. Bunun yanı sıra ağaçlandırma, peyzaj düzenlemeleri ve aydınlatma sistemlerinin kontrol ile bakım işlemleri eş zamanlı sürdürülüyor. Mezarların bakım ve onarım hizmetleri de düzenli şekilde gerçekleştirilerek kentin her noktasında temizlik ve düzen anlayışı korunuyor.

 

MEZARLIKLARDA KESİNTİSİZ HİZMET
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların defin ve ziyaret hizmetlerinden en iyi koşullarda yararlanabilmesi için çalışmalarını kesintisiz şekilde sürdürüyor. Mezarlıklar Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, planlı ve programlı şekilde çalışan uzman ekiplerce takip ediliyor.


