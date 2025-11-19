banner1212
Büyükşehir’den Asenovgrad’a kardeş şehir eli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Bulgaristan’ın Asenovgrad Belediyesi ile kardeş şehir protokolü imzaladı. Protokol ile iki şehir arasında kalıcı dostluk, stratejik iş birliği ve ortak projeler geliştirilmesi hedefleniyor.

19 Kasım 2025 Çarşamba 10:48

 STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ VE KALICI DOSTLUK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küresel iş birliklerini güçlendirme ve uluslararası vizyonunu geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir adım daha attı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş başkanlığındaki heyet, Bulgaristan’ın Asenovgrad kentinde Belediye Başkanı Hristo Grudev ile bir araya geldi. Ziyaret kapsamında Kocaeli ve Asenovgrad arasında ticaret, kültür, eğitim, sosyal faaliyetler ve belediyecilik alanlarında iş birliğini güçlendirerek görüşmeler yapıldı.

Bu kapsamda iki şehir arasında kalıcı dostluk ve ortak projeler geliştirmek amacıyla kardeş şehir protokolü imzalandı.

 

ASENOVGRAD BELEDİYESİ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın selamlarının iletildiği ziyarette, Kocaeli ve Asenovgrad arasında uzun vadeli iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan kardeş şehir protokolü Başkan Vekili Berna Abiş ve Asenovgrad Belediye Başkanı Hristo Grudev tarafından imzalandı. Görüşmelerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar ile Bulgaristan’daki Türk ve soydaş topluluklarının iki ülke ilişkilerindeki köprü rolü vurgulanırken, protokolün halklar arası yakınlığı artırılmasına katkı sağlayacağı belirtildi.

 

GRUDEV’DEN BÜYÜKŞEHİR HEYETİNE TEŞEKKÜR

Asenovgrad Belediye Başkanı Hristo Grudev, Kocaeli heyetini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, protokolün iki şehir için yeni fırsatlar yaratacağını söyledi. Anlaşmanın Türkiye-Bulgaristan dostluğunu güçlendireceğini ve ortak projeler için sağlam bir zemin oluşturacağını vurgulayan Grudev, Abiş ve beraberindeki heyete teşekkür etti.


(Erkan ERENLER)

