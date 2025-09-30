banner1192
Büyükşehir’den olası su baskınlarına karşı tedbir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, aşırı yağışlarda su baskınlarını önlemek için il genelinde mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürütüyor.

Büyükşehir'den olası su baskınlarına karşı tedbir

30 Eylül 2025 Salı 09:36

 EKİPLER 7/24 SAHADA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol Bakım Timi, A Takımı, Park ve Bahçeler Dairesi ile İSU ekiplerinin ortak çalışmalarıyla cadde ve sokaklardaki V kanalları, mazgal ve menfezlerde biriken atıklar temizleniyor. Çöp, yaprak, kuru dal, toprak gibi su geçişini engelleyen materyaller çıkarılarak tıkanıklıklar gideriliyor.

 

TIKANIKLIKLARA HIZLI MÜDAHALE

Temizlik sırasında mazgal ve menfezlerde biriken atıklar ile yağmur suyu, motopomp ve vidanjör yardımıyla vakumlanarak tahliye ediliyor. Bu sayede yolların güvenliği artırılırken yağmur suyu drenaj sistemlerinin kesintisiz çalışması sağlanıyor.

 

ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ SÜRECEK

Yetkililer, kent genelinde yoğun yağışlara rağmen şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığını belirterek, temizlik çalışmalarının düzenli şekilde devam edeceğini vurguladı.

(Ömer İLGEÇ)

