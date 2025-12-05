GENEL:
Büyükşehir’e bağlı Beyaz Kalpler ve Gonca güçlerini birleştirdi; Dayanışma güçlendirildi, üretim paylaşıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İzmit Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi ile Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir buluşmaya imza attı. Etkinlikte gençler, özel gereksinimli akranlarıyla hem üretimlerini paylaştı hem de keyifli vakit geçirdi.

05 Aralık 2025 Cuma 09:29

 GENÇLERDEN EL EMEĞİ HEDİYELER

Beyaz Kalpler’in Pastacılık ve Cam Boncuk Atölyesi’nde eğitim alan öğrenciler, özel gereksinimli bireyler için hazırladıkları sürprizleri Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nde sundu. Pastacılık Atölyesi öğrencileri kendi hazırladıkları kap kekleri özenle süsleyip ikram ederken, Cam Boncuk Atölyesi öğrencileri ise ateşle şekillendirdikleri camdan anahtarlıkları öğrencilere hediye etti.

 

MİNİK KONSERLE RENKLİ ANLAR

Etkinlik kapsamında Beyaz Kalpler’in Müzik Atölyesi öğrencileri kısa bir konser verdi. Ritim ve müzik performansları ile Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi’nin öğrencileri keyifli anlar yaşadı. Gün boyu süren etkileşimde toplumda birliktelik ve eşitlik ilkesine vurgu yapıldı.

 

TOPLUMSAL ENTEGRASYONA KATKI SUNAN BULUŞMA

Her iki merkezin psikologları, yapılan etkinliğin yalnızca bir ziyaret olmadığını, gençlerin toplumsal entegrasyon, iletişim becerileri ve sosyal farkındalık kazanmasına önemli katkılar sunduğunu belirtti. Etkinlik, dayanışmanın güçlendirildiği ve üretimin paylaşmaya dönüştüğü örnek bir çalışma olarak değerlendirildi.


