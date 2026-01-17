Büyükşehir’in Gençlik Merkezleri öğrencilerin gözde mekânı oldu; Bu merkezler 2025’te 24 bin öğrenciye hizmet verdi

Atölyeler, etkinlikler, geziler ve sosyal sorumluluk projeleri ile Kocaeli’deki gençlerin ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılayan Kılavuz Gençlik Merkezleri, 2025 yılında 24 bin öğrenciye hizmet verdi.

ZENGİN FAALİYET HAVUZU

Kocaeli’de yaşayan gençlerin sanatsal ve mesleki eğitimlerle her türlü donanıma sahip olmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, 21. yüzyıl becerileri ile donatılmış bir gençlik meydana getirmek için çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. 2025 yılında gençler için bilimden sanata, spordan eğitime, teknolojiden kültürel ve sosyal aktivitelere kadar birçok alanda projeler hayata geçiren Büyükşehir, Gençlik Merkezlerinde gençlere farklı alanlarda zengin bir faaliyet havuzu ile hizmet veriyor.

24 BİN GENÇ FAYDALANDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, içerisinde kütüphane, derslik, bilişim sınıfı, bilim-deney, müzik ve sanat atölyesi, rehberlik, divaniye, playstation, masa tenisi odası ve ikram alanı bulunan Kılavuz Gençlik Merkezleri ile gençlere çok önemli ayrıcalıklar yaşatıyor. Büyükşehir’in gençlere hem eğitim alanında hem de sosyal anlamda destek olduğu Gençlik Merkezlerinden 2025 yılında 24 bin öğrenci faydalandı. Gençlik Merkezlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmaları, geziler, kamplar ve çeşitli etkinliklere ise toplam 3 bin öğrenci katılım sağladı.

HALKEVİ GENÇLİK MERKEZİ AÇILDI

Gençlerin yaşam koşullarını iyileştiren ve eğitimlerine büyük katkıda bulunarak sayısız çalışmaya imza atan Kocaeli Büyükşehir, Halkevi’ni son teknoloji altyapısıyla donatılmış çok amaçlı bir komplekse dönüştürdü. Büyükşehir, kentin simge yapılarından Halkevi’ni 2025 yılında gençlik merkezi olarak gençlerin ve Kocaeli halkının kullanımına açtı. Çalışmalarını “Tasarım Kulübü”, “Gösteri Sanatları Kulübü”, “Müzik Akademisi”, “Düşünce Kulübü”, “Ses Tasarım Kulübü”, “Görsel Sanatlar Kulübü” ve “Hobi Atölyeleri” olmak üzere 7 ana uygulama modeli üzerinden şekillendiren Halkevi Gençlik Merkezi, 8-29 yaş arası üyelere alanında uzman eğitmenler eşliğinde hizmet veriyor. Gençler ayrıca Zübeyde Hanım Kütüphanesi’ne de yoğun ilgi gösterdi. Halkevi Gençlik Merkezi kısa sürede gençler için popüler bir mekân haline gelirken 2025 yılında 3 bin 934 genç faydalandı.

Bİ KİTAP Bİ KONUK SÖYLEŞİLERİ

Gençlik Merkezleri, 2025 yılında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetleriyle geleceğimizin teminatı olan gençlere kılavuz oldu. “Bi Kitap Bi Konuk” söyleşileri hayatı ve insanı tanıma yolunda gençlere tecrübe kazandırdı. 2025 yılında gerçekleştirilen Bi Kitap Bi Konuk söyleşilerinde Eda Albayrak öğrencilerle buluşurken söyleşilere 150 öğrenci katılım sağladı.

DOĞAL VE SAĞLIKLI YAŞAM

Doğal ve sağlıklı yaşam programı kapsamında gençlerin yeteneklerine uygun bir spor dalında ilerlemeleri ve doğal yaşam becerileri konusunda temel düzeyde kendilerini idame ettirebilecekleri aktif bir gelişim sürecini hedefleyen çalışmalar yapıldı. Gençlik Merkezlerinde 2025 yılında karate, masa tenisi, satranç, jet kune do, jimnastik, okçuluk, doğa yürüyüşleri, kamplar ve bisiklet turları gibi faaliyetlere bin 314 öğrenci katılım gösterdi.

SOSYAL GELİŞİMLERİ DESTEKLENDİ

Sosyal gelişim programı ile öğrencilerin sosyal konularda aktif, katılımcı ve etkileşimi yüksek faaliyetlerle hem bireysel hem de kültürel düzeyde desteklenmeleri hedeflendi. Program kapsamında gençlerin tarihi, kültür ve medeniyeti yerinde görerek daha yakından tanımaları amacıyla 2025 yılında şehir içi ve şehir dışı 75 gezi düzenlendi. İl içi ve il dışı gezilerden toplam bin 982 öğrenci faydalandı.

BİLGİ GELİŞİM PROGRAMI

Konulara yönelik derinlemesine okuma, araştırma ve eğitsel atölyelerin bütününü kapsayan bilgi gelişim programı ile her öğrenci için bilginin kazanıma dönüşmesini hedefleyen ölçümlemeler yapıldı. 2025 yılında bilgi gelişim programı faaliyetleri kapsamında diksiyon ve hitabet, üretici yazarlık, münazara, işaret dili, İngilizce ve okuma grupları, Kur’an Kursu, tarih ve bilim-deney atölyelerinden bin 500 öğrenci faydalandı.

BECERİ GELİŞİM PROGRAMI

Gençlik Merkezlerinde 2025 yılında beceri gelişim programı kapsamında zanaat, sanat ve temel yaşam becerilerinin gelişimine yönelik eğitimleri içeren çalışmaların yapıldığı çok sayıda atölye açıldı. Resim, el sanatları, kuyumculuk, seramik, piyano, gitar, keman, gastronomi, robotik kodlama, fotoğrafçılık ve grafik tasarım atölyelerinden 2025 yılında 2 bin öğrenci faydalandı.