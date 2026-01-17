Büyükşehir’in tarım ve hayvansal desteği yeni yılda da sürüyor; Çiftçilere 3 büyük tarımsal destek daha

Çiftçilere tarımsal desteklerini bu yıl da sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Yem Bitkisi Tohumu”, “Zirai Gübre” ve “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu” projeleri için talepleri almaya başlıyor. Bu önemli üç proje için başvurular 19 Ocak Pazartesi günü itibariyle yapılabilecek.

BAŞVURULAR 19 OCAK PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her yıl düzenli olarak hayata geçirdiği tarımsal ve hayvansal destek projelerini 2026 yılında da sürdürüyor. Yeni yılda da 3 büyük destekle üreticileri yalnız bırakmayan Büyükşehir, bu doğrultuda yüzde 50 hibeli, “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu”, ilkbahar dönemi için “Yem Bitkisi Tohumu” ve “Zirai Gübre” desteği sağlayacak. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerden başvurular 19 Ocak Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlanıyor.

İNSANA DOKUNAN PROJELER YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

“Üreticiyi yalnız bırakmayan belediyecilik” anlayışıyla hayata geçirilen projeler, Kocaeli’de tarım ve hayvancılığın sürdürülebilirliğini sağlamada kilit rol oynuyor. Büyükşehir Belediyesi, kırsalda üretimi destekleyerek hem çiftçinin emeğini koruyor hem de yerli üretimin devamlılığını sağlıyor. Kırsal kalkınmayı merkeze alan, üreticiyi ayakta tutan ve doğrudan insana dokunan projelerle çiftçilerin yükünü hafifleten Büyükşehir, peş peşe verdiği desteklerle üreticilerin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

YEM BİTKİSİ TOHUMU DESTEĞİ

Büyükşehir Belediyesi’nin yıllardır başarıyla uyguladığı ilkbahar dönemi “Yem Bitkisi Tohumu” destekleme projesi, bu yıl da üreticilerle buluşuyor. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli dane mısır, silajlık mısır, yonca tohumu ve mısır gübresi (15-15-15) desteği verilecek. Destekler 70 dekara kadar alanı kapsayacak. Bu proje ile sağlanan desteklerle hayvan yemi üreten çiftçilerin hem girdi maliyetleri düşüyor hem de hayvancılığın gelişmesine katkı sağlıyor.

MEYVE, SEBZE VE FINDIK ÜRETİCİSİNE CAN SUYU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarımı ayakta tutan önemli projelerinden biri olan “Zirai Gübre” destek projesi ile meyve, sebze ve fındık üreticilerine yüzde 50 hibeli zirai gübre (15-15-15) desteği sağlanacak. Her yıl düzenli olarak devam eden proje sayesinde üreticiler hem maliyet avantajı sağlıyor hem de verimli üretim yapma imkanı buluyor.

YERLİ YUMURTA TAVUKÇULUĞU

Kırsalda gelir çeşitliliğini artırmayı hedefleyen “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu” projesi bu yıl yeniden üreticilerle buluşuyor. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli tavuk, suluk, yemlik, folluk, yumurta öncesi yem ve yumurta yemi desteği verilecek. Büyükşehir’in bu desteği, özellikle küçük ölçekli üreticiler için önemli bir geçim kapısı oluşturuyor.

BAŞVURULAR HANGİ TARİHLERİ KAPSIYOR?

Desteklerden faydalanmak isteyen çiftçilerin, “Yem Bitkisi Tohumu” ve “Zirai Gübre” projeleri için 2026 yılı ÇKS belgeleriyle başvuruda bulunmaları gerekiyor. İzmit, Kartepe, Başiskele, Derince ve Körfez ilçelerindeki çiftçiler Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığına, Kandıra’daki çiftçiler ise Kandıra Belediyesi’nin yeni hizmet binasında bulunan Kocaeli Büyükşehir hizmet birimine 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar belgeleriyle müracaat edebilecek. Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası’ndaki çiftçiler Büyükşehir Gebze Hizmet Binasına, Gölcük ilçesindeki üreticiler Gölcük Ziraat Odası’na 26-27 Ocak, Karamürsel ilçesindeki üreticiler ise Karamürsel KO-MEK binasında 22-23 Ocak tarihleri arasında talepte bulanabilecek. “Doğal Salma Yumurta Tavukçuluğu” projesi için ise başvurular sadece Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na, 30 Ocak Cuma günü mesai bitimine kadar yapılacak. Üreticilerden güncel hayvancılık işletme belgesi istenecek.