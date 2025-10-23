GENEL:
Hızla ilerleyen Başiskele Kavşağı Projesi’nde yeni aşama

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2 milyar TL maliyetli Başiskele Kavşağı Koridor Projesi’nde durmaksızın ilerliyor. Başiskele-İzmit arasındaki trafiği önemli ölçüde rahatlatmayı planlayan projede 20.489 metrelik fore kazık imalatı başladı. Zemin iyileştirmesi adına yapılan imalat, yüzde 44 seviyesine ulaştı.

23 Ekim 2025 Perşembe 10:03

 100 BİN METREKÜP GEOFOAM TEKNOLOJİSİ KULLANILIYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin şehir içi trafiğini rahatlatacak olan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi hızla ilerliyor. Geçtiğimiz Haziran ayının sonunda başlayan projede, 16 kilometrelik ulaşım koridoru yapılacak. D-130 Karayolu’ndaki trafiğe nefes aldıracak olan proje kapsamında 9 köprü, 7 menfez ve yayaların güvenliği için 2 adet yaya üst geçit yer alıyor. Koridor boyunca yaklaşık 300 bin metreküplük kazı ve dolgu çalışması yapılacak. Projede yaklaşık 100 bin metreküp geofoam teknolojisi de kullanılacak.

 

30 BİN METREKÜP BETON DÖKÜLECEK
Projenin yol yapımı aşamasında 167 bin ton PMT (plent miks temel) ve asfalt serimi yapılacak. Bunun yanı sıra 30 bin metreküp beton dökümü ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Trafik güvenliği ve altyapı bütünlüğü açısından proje kapsamında 13 bin metre yağmursuyu hattı ve 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı da gerçekleştirilecek. Böylece sürüş güvenliği ve bölgenin altyapı dayanıklılığı önemli ölçüde artırılacak.

 

8500 METRELİK KAZIKLAR ÇAKILIYOR

D-130 Karayolu Başiskele Koridor Projesi 1. etap yapım işi hızlı ve sorunsuz sürüyor. Projede şu anda İzmit istikametinden Başiskele Belediyesi’ne doğru dönüş köprüsünün imalatı yapılıyor. Zemin sınıfı düşük olan alanda yükü taşımak ve zemini sağlamlaştırmak amacıyla kazık hesapları da yapılıyor. Bunun için çeşitli boylarda ve imalatlarda her temelde farklı olmak kaydıyla toplamda 8500 metre derinlikte kazıklar yapılıyor.

 

KÖPRÜNÜN AYAKLARINDAN SONRA KİRİŞLER YAPILACAK

Zemini iyileştirmek adına devam eden çalışmalarda kazık makinesi belirtilen metreye iniyor, içindeki hafriyatı çıkarıyor, yerine yapılan demirler indiriliyor ve son olarak açılan kısım betonlanıyor. Böylelikle zemin iyileştirilmiş olunuyor. Köprünün D-130 karayolunun güney tarafındaki ilk ayağının yapımının sürdüğü projede kazıklama işlemi de başladı. Köprünün ayağının yapımı tamamlanınca kiriş imalatına başlanacak. Ardından kavşak hizmete açılacak.

 

20.489 METRELİK FORE KAZIK İMALATI

Proje kapsamında toplamda 20.489 metre fore kazık imalatı yapılacak. Şu ana kadar 9041 metrelik fore kazık imalatı tamamlandı. Yüzde 44 tamamlanma oranına ulaşan fore kazıkların çapları ise 80 cm, 100 cm ve 120 cm’den oluşuyor. 11 bölgeye (1002 adet) fore kazık imalatının yapılacağı projede çalışmalar hız kesmeden ilerliyor. 6 bölgenin fore kazık imalatı tamamlanırken 5 fore kazık bölgesi de en kısa zamanda tamamlanacak.

(Ömer İLGEÇ)

