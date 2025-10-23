Körfez’de 28 sokağa nefes aldıran dokunuş

KONFORLU VE GÜVENLİ BİR YAŞAM ALANI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam alanı sunmak amacıyla altyapı ve üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Körfez ilçesinde üstyapı çalışmalarına Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nden başladı. Asfalt seriminin yanı sıra kaldırımlar ve bordürler de yenilenerek bölgeye modern, güvenli ve estetik bir ulaşım altyapısı kazandırılıyor.

ULAŞIM KALİTESİ ARTIRILDI

Altyapı sürecinde İSU Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu ve atık su hatları tamamen yenilendi. Ayrıca cadde üzerindeki elektrik hatları yer altına alınarak hem güvenlik hem de şehir estetiği açısından daha düzenli bir görünüm sağlandı. Körfez’de yürütülen bu kapsamlı çalışmayla birlikte Mimar Sinan Mahallesi’nde altyapı sorunları kalıcı biçimde çözüme kavuşturulurken, ulaşım kalitesi de önemli ölçüde artırıldı.



(Ömer İLGEÇ)