GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şehrini geliştirmek isteyen girişimcilere Büyükşehir'den fırsat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteklediği “Şehrini Geliştir Kocaeli” programı, “Akıllı ve Sürdürülebilir Ulaşım” temasıyla şehir içi sorunlarda çevreci, yenilikçi ve akıllı çözümler geliştirmek isteyen girişimcilere alan açacak.

Şehrini geliştirmek isteyen girişimcilere Büyükşehir'den fırsat

23 Ekim 2025 Perşembe 09:53

 AMAÇ; TEKNOLOJİ ODAKLI ŞEHİR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ford Otosan, Driventure, Kentim Bilişim A.Ş., Kocaeli Üniversitesi Teknopark, Bilişim Vadisi ve TÜBİTAK Marmara Teknokent iş birliğiyle hayata geçirdiği program, akıllı hareketlilik ve sürdürülebilir ulaşım alanında fikirleri olan girişimcileri destekleyecek. Bu sayede kent yaşamının en önemli unsurlarından biri olan ulaşımda verimlilik, sürdürülebilirlik ve teknoloji odaklı yenilikçi fikirlerle dönüşüm sağlanacak.

9 ALANDA ÇÖZÜM ARANIYOR
Katılımcılar; akıllı park yönetimi, mikromobilite, engelsiz ulaşım, net sıfır emisyon, veri tabanlı sistemler ve kentsel lojistik gibi 9 odak alanda çözümler üretecek. Program sonunda öne çıkan fikirler, pilot uygulamalarla Kocaeli’de test edilecek. Bu alanlarda geliştirilecek çözümler, hem kamu hizmetlerinin kalitesini artıracak hem de vatandaşların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacak.

MENTORLUK VE 500 BİN TL’YE VARAN ÖDÜLLER
Programa katılan girişimciler, uzman mentorlar eşliğinde gelişim sürecinden geçecek. Program sonunda projeler, sektör temsilcileri ve kamu yöneticilerinden oluşan jüriye sunulacak. En başarılı projelere ise 500 bin TL’ye kadar ödül verilecek. Ayrıca başarılı projelerin Kocaeli’nin belirli bölgelerinde pilot uygulamaya alınması da planlanıyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM
Kocaeli ile akıllı ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin arandığı “Şehrini Geliştir Kocaeli” programına başvurular 31 Ekim 2025 tarihine kadar devam ediyor. Programa katılmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve başvurular için www.driventure.vc/basvuru adresini ziyaret edebilir.

(Ömer İLGEÇ)

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükgöz’den Bilgilendirme Toplantısı Başkan Büyükgöz’den Bilgilendirme Toplantısı
Hızla ilerleyen Başiskele Kavşağı Projesi’nde yeni aşama Hızla ilerleyen Başiskele Kavşağı Projesi’nde...
Kartepe’ye modern yürüyüş ve bisiklet yolu Kartepe’ye modern yürüyüş ve bisiklet yolu
Büyükşehir'den doğaya 7 yeni kızıl geyik daha Büyükşehir'den doğaya 7 yeni kızıl geyik daha
Beyaz Kalpler’den ‘Saygınlar’a güzellik dokunuşu Beyaz Kalpler’den ‘Saygınlar’a güzellik dokunuşu
Körfez’de 28 sokağa nefes aldıran dokunuş Körfez’de 28 sokağa nefes aldıran dokunuş
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Başkan Büyükgöz’den Bilgilendirme Toplantısı
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, geçtiğimiz ay meclis toplantısında müjdesini verdiği Hürriyet...

Haberi Oku