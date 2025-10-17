GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sözünü tuttu: Gölcük’teki parkın adı “Mattia Ahmet Minguzzi” oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin (14) ismini Gölcük’teki kaykay parkına verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sözünü tuttu: Gölcük'teki parkın adı 'Mattia Ahmet Minguzzi” oldu

17 Ekim 2025 Cuma 10:55

 ANNESİ İSTEDİ, BÜYÜKŞEHİR YAPTI

İstanbul Kadıköy’de uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi’nin geçtiğimiz ay Kocaeli’ye gelen annesi Yasemin Minguzzi, Gölcük Skate Park'ı gezerken “Keşke bu kaykay parkın ismi Mattia Ahmet Minguzzi olsa” talebinde bulunmuştu. Anne Minguzzi’nin bu talebine kayıtsız kalmayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, bu paylaşıma anında cevap verip, parkın isminin “Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park” olarak değiştirileceğini açıklamıştı.

 

YENİ TASARIM YENİ TABELA

Kaykayı çok seven oğlunun adının yine bir kaykay parkında yaşatılmasını isteyen Yasemin Minguzzi’nin isteği, Başkan Büyükakın’ın talimatıyla kısa sürede yerine getirildi. Başkan Büyükakın’ın söz verdiği gibi Gölcük Kavaklı Sahili’nde bulunan Skate Park’ın adı “Mattia Ahmet Minguzzi Skate Park” olarak değiştirildi. Parkta CNC kesimleri, kaynakları ve birleşimi montajıyla eski giriş kapısının yerine Minguzzi’nin adını taşıyan yeni bir kapı yapıldı. Ayrıca “sokaksanaticom” grubundan grafiti sanatçıları da Minguzzi’nin fotoğrafını parkın içine resmetti. Ölümüyle Türkiye’yi yasa boğan Minguzzi’nin adı, kaykay tutkunlarının adresi bu parkta yaşamaya devam edecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Mattia Ahmet Minguzzi’
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir Anne Şehir’den pembe farkındalık Büyükşehir Anne Şehir’den pembe farkındalık
Büyükşehir, İzmit Başaran Camii Meydanı’nı yeniledi Büyükşehir, İzmit Başaran Camii Meydanı’nı...
Alikahya alt geçit projesi yeniden ihaleye çıkıyor Alikahya alt geçit projesi yeniden ihaleye çıkıyor
Gebze bölgesinde üst geçit asansörleri pırıl pırıl Gebze bölgesinde üst geçit asansörleri pırıl...
Büyükşehir Mehteri, Ulsan’da yeri göğü inletti Büyükşehir Mehteri, Ulsan’da yeri göğü inletti
Başkan Büyükgöz Çalışmaları Yerinde İnceledi Başkan Büyükgöz Çalışmaları Yerinde İnceledi
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Büyükşehir Anne Şehir’den pembe farkındalık
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kadınların sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmeleri adına çalışmalarına...

Haberi Oku