Kurban, kalbin secdesi, gönlün Rabb’ine boyun eğişidir

BAYRAMIN ÖNEMİ

Başkan Büyükakın, bu mübarek günlerin, kalbin ve niyetin Allah’a ulaştığı günler olduğunu vurgularken şöyle devam etti: “Rızayı ararken rızkı paylaşmak, kurban ederken kardeşliğe sarılmaktır bayram. Kurban Bayramı, sofralarda bereket, kalplerde merhamet, dualarda vuslat olur. Her kesilen kurban, bir benlik duvarını yıkar; her paylaşılan lokma, gönüller arasında köprü kurar. Ve her sarılan yürek, Allah’a bir adım daha yaklaşır.”

GAZZE’NİN HÜZNÜ

Mesajında, dünyanın farklı köşelerinde yaşanan zulümlere de dikkat çeken Başkan Büyükakın, şunları söyledi: “Ne yazık ki, bu bayram da, dünyanın birçok yerinde hüzün, neşe perdesini yırtıyor. Gazze’de bir çocuğun bayramlığı yok; Doğu Türkistan’da bir annenin duası yarım. Arakan’da umut, sığındığı toprağa bile yabancı. Biz biliyoruz ki, kurban sadece kesilen hayvan değil; adalet için susmayan ses, mazlum için atılan adımdır. Kalbimiz oradadır. Dualarımız, gözyaşına dönüşen sabırlarla buluşsun diye semaya yükselmektedir.”

BAYRAM, GÖNLE DOKUNMAKTIR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak, bayramın maneviyatını ve merhametini şehrin dört bir yanına ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı: “Bayram, gönle dokunmaktır; bir tebessümde hayat bulmaktır. Bu mübarek günler, dirilen vicdanların da bayramı olsun. Aziz milletimizin ve İslam âleminin Kurban Bayramı mübarek olsun. Rabbim, bu bayramı arınmanın, dayanışmanın ve hakikate yönelişin vesilesi kılsın.”



(Ömer İLGEÇ)