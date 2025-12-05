GENEL:
Sekapark’ta akıllı aydınlatma sistemi devreye alındı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde enerji verimliliğini artırmak ve aydınlatma altyapısını modernize etmek amacıyla akıllı teknolojilere yatırım yapmaya devam ediyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, Sekapark’ta kurulan yeni akıllı aydınlatma sistemleri ile şehirdeki akıllı aydınlatma ağına bir yenisini daha ekledi.

05 Aralık 2025 Cuma 09:34

 UZAKTAN İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ

Akıllı aydınlatma sistemine uygun armatürler, LoRaWAN haberleşme protokolü sayesinde tek tek uzaktan izlenip kontrol edilebiliyor. Bu teknoloji sayesinde mevsime ve etkinlik planlamalarına göre aydınlatma seviyelerinde değişiklik yapılabiliyor, böylece önemli ölçüde enerji tasarrufu sağlanıyor. Ayrıca sistemin sunduğu uzaktan izleme özelliği sayesinde meydana gelen arızalar anında tespit edilerek ekipler tarafından kısa sürede gideriliyor.

 

YILLIK 95.000 KİLOWATT ENERJİ TASARRUFU

Büyükşehir Belediyesi, yapılan çalışmalar sonucunda yıllık 95.000 kWh enerji tasarrufu elde etti. Şu an için Sekapark ve çevresinde uygulanan akıllı aydınlatma sisteminin, etaplar halinde tüm Kocaeli geneline yayılması hedefleniyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çevreci uygulamalara ve akıllı şehir teknolojilerine yönelik yatırımlarını artırarak sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda çalışmalarına devam ediyor.


(Erkan ERENLER)

