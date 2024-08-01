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Dünya Düzce Günleri coşkuyla başladı

Düzce'de her yıl geleneksel olarak yapılan "Dünya Düzce Günleri" etkinliği, Konuralp Gazi Türbesi ziyaretiyle başladı.

Dünya Düzce Günleri coşkuyla başladı

01 Ağustos 2024 Perşembe 19:30



  Düzce Belediyesi'nin her yıl 8. ayın 1. gününde başlattığı Dünya Düzce Günleri etkinliği bu yıl da gerçekleştirildi. Çeşitli etkinliklerin yer alacağı etkinliğin açılışı ise Konuralp Gazi Türbesi'nde yapıldı. 
 Açılışta konuşan Vali Vekili Ömer Sağlam, etkinliğin kentteki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla organize edildiğini ifade ederek, "Bu sene etkinliğin 3'üncüsü düzenleniyor. Umarım ki daha nice 30'lar, 40'lar, 100'ler düzenlenir" dedi.  
 Konuşmasında dünya gündemine de değinen Sağlam, "Son günlerde uluslararası düzeyde bazı zulümler fazlaca gündemimizi işgal ediyor. Hamas lideri şehit edildi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet görevlileri ile birlikte biz de üzüntülerimizi ve taziyelerimizi ilettik" diye konuştu. Vali Vekili Sağlam, etkinlikte emeği geçenlere teşekkürlerini de iletti. 
 
  "Düzce'yi önemli bir destinasyon merkezi yapmak istiyoruz" 
  Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise Dünya Düzce Günleri etkinliğini 3 yıl önce faaliyete geçirdiklerini söyledi. Bu etkinlik ile kentte şehir kimliği oluşmasını hedeflediklerini aktaran Özlü, "Daha önce sosyoloji konferansı yaptık. Yani Düzce'ye şehir kimliği kazandırmak istedik. Türkiye'nin her tarafından sosyologları davet ettik. Beraber çalıştık, şehir kimliği üzerine çalıştık ve bunu bir kitap halinde yayınladık. Ben çocukluğumda hatırlıyorum, Düzce'de panayır olurdu. Eski stadyumun olduğu yerde panayır olurdu ve bu panayır 1 ay sürerdi. Biz köyden etkinliklere gelirdik. Bu, şehre canlılık getirirdi, bir hava katardı. Şehir kültürleri çok kolay oluşmuyor. Bir kanun maddesi ile il olmak kolay ama sosyolojik olarak, kültürel olarak il olmak kolay değil. Antik kentte kazılar yapıyoruz. Kültür Müdürlüğü bütçemizin neredeyse tamamını bu kazılara harcıyoruz. Biz burayı kazmamızdaki amacımız ne? Düzce'nin bir geçmişi, bir tarihi var. Düzce'nin milattan önceye dayanan bir tarihi var. Bu tarihi gün ışığına çıkarmak istiyoruz ve Düzce'yi önemli bir destinasyon merkezi yapmak istiyoruz. Bu sebeplerle Dünya Düzce Günleri'ni düzenliyoruz" ifadelerini kullandı. 
 Konuşmaların ardından katılımcılara Konuralp Pirincinden yapılan pilav ikram edildi. 
                                   


İHA
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