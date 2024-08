"Bir Gelişim ve Gençlik Kampı" gençlerini ağırlayan Derbent Gençlik Merkezi'nde incelemelerde bulunan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Gençlerimizin her türlü imkana sahip olabilmesi bizim önceliğimiz. Bunu için tüm imkanlarımızı her zaman seferber ettik ve edeceğiz. İyi yetişmiş donanımlı gençlerimiz bizi gururla geleceğe güçlü bir şekilde taşıyacaklar. Mustafa ağabeyleri her zaman yanlarında olacak" dedi.