Baharın en güzel hali Ormanya’da yaşanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı hizmet veren Ormanya, baharın gelişiyle birlikte yeniden canlandı. Zengin ekosistemiyle Türkiye’nin önde gelen doğal turizm destinasyonları arasında yer alan Ormanya, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkânı sunuyor.

16 Nisan 2026 Perşembe 18:19

DOĞA PARKURLARI YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Havaların ısınması ile birlikte Ormanya’daki yürüyüş ve doğa parkurları hareketlendi. Ağaçların yeşerdiği, kuş cıvıldamalarının bir başka olduğu bu dönemde ziyaretçiler, parkur boyunca yürüyüş yaparak şehir stresinden uzaklaşma fırsatı buluyor. Ormanya, yürüyüşün yanı sıra bisiklet tutkunları için de çeşitli rotalar sunuyor. Doğal alanlar içerisinde oluşturulan parkurlarda spor yapan ziyaretçiler, baharın enerjisini doğrudan deneyimleyebiliyor.

KUŞ GÖZLEM ALANLARI İLGİ ODAĞI

Ormanya’nın kuş gözlem noktaları ve doğal yaşam alanları doğaseverlerin yoğun ilgisini çekerken, farklı kuş türlerinin gözlemlenebildiği bu alanlar fotoğraf tutkunları için de önemli bir cazibe merkezi oluşturuyor. İçinde bulundurduğu çeşitli çiftlik hayvanlarıyla zenginleşen Ormanya, her yaştan ziyaretçiye keyifli ve unutulmaz anlar sunuyor.



ZENGİN İÇERİKLİ YAŞAM ALANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ormanya bünyesinde “Çocuk Hayvan Çiftliği”, “Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi”, “Yaban Yaşam Alanı”, “Kamp ve Mesire Alanları”, “Botanik Yol ve Doğa Parkurları”, “Ormanköy”, “Böcek Oteli”, “Kuş Gözlem Alanı”, “Orman Kütüphanesi”, “Düşkün Leylekler Evi” ve “Pelikan Adası “ gibi birçok farklı bölüm yer alıyor. Baharın gelişiyle yeşillenen doğa ve ekosistemin heyecanı bu alanlarda ziyaretçilerin özellikle bahar aylarında yoğun ilgi gösterdiği bölgeler arasında bulunuyor.

KAMP ALANINA YOĞUN İLGİ

Baharın gelişiyle birlikte Ormanya kamp alanı, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşanan alanda ziyaretçiler; elektrik, duş, tuvalet ve güvenlik gibi temel ihtiyaçlara yönelik donatılar sayesinde konforlu bir kamp deneyimi yaşarken, canlanan doğanın eşsiz atmosferinde vakit geçirmenin keyfini çıkarıyor.

BAHAR MANZARALARIYLA GÖRSEL ŞÖLEN

Ağaçların çiçek açtığı ve doğanın renk değiştirdiği bu dönemde Ormanya, ziyaretçilerine görsel açıdan zengin bir atmosfer sunuyor. Adeta görsel bir şölene dönüşen Ormanya, pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlıyor.


banner982
