Başiskele Kavşağı projesinin yüzde 54'ü tamamlandı

Ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirmesi planlanan Başiskele Kavşağı Koridor Projesi kapsamında köprü ayakları ve taşıyıcı sistemlerin inşası yükselirken, köprü yaklaşımlarındaki dolgu imalatları büyük ölçüde tamamlandı. Çalışmalarda zemine binen yükü azaltmak ve inşa sürecini hızlandırmak amacıyla hafif yapıdaki "geofoam" dolgu blokları kullanılıyor. Projenin, tek seferde kullanılan geofoam dolgu miktarı bakımından dünyada ilk sırada yer aldığı belirtiliyor.

862 metrelik bağlantı kolu yapılıyor



D-130 kara yolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı'nın İzmit istikametini birbirine bağlayacak 862 metre uzunluğundaki yan kol inşası devam ediyor. Proje güzergahındaki iki köprüden D-130 üzerindekinin betonarme ayak imalatları tamamlandı. Yuvacık Bağlantı Yolu (Hoca Ahmet Yesevi Caddesi) üzerindeki köprünün ise bir ayağı bitirilirken diğerinde fore kazık çalışmaları sürüyor.



Güney yan yol genişletme çalışmaları kapsamında da Atatürk ve Millet caddeleri arasına yapılan 465 fore kazıklı iksa duvarının yüzde 67'si bitirildi. Çevredeki yapıların güvenliği için sahada sürekli inklinometre ölçümleri yapılıyor.



Yeni bağlantı yolunun tamamlanmasıyla sahil yolu trafiği Yuvacık Kavşağı'ndan ayrılacak. Bu kapsamda mevcut Yuvacık Kavşağı sahil yolu bağlantısının ilerleyen günlerde trafiğe kapatılacağı, sürücülerin alternatif güzergah olarak Bursa Caddesi üzerinden Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'ne yönlendirileceği bildirildi.













Çalışmalar süresince D-130 kara yolu İzmit istikametinde trafik akışı, iki şeritten kontrollü olarak sağlanmaya devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 kara yolunda trafiği rahatlatmak amacıyla projelendirilen Başiskele Kavşağı'nda inşaat çalışmalarının yüzde 54'lük kısmı bitirildi.