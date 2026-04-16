Başkan Büyükakın: “İçimiz kan ağlıyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, KO-MEK Darıca Yıl Sonu Sergisi’nin açılışında yaptığı konuşmada son günlerde Türkiye’yi yasa boğan olaylarla ilgili üzüntüsünü paylaştı, “İçimiz kan ağlıyor. Ruhumuz derinden sarsıldı” dedi.

16 Nisan 2026 Perşembe 14:07

SALDIRILARI ŞİDDETLE KINADI

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları şiddetle kınadı. Başkan Büyükakın, KO-MEK Darıca İlçe Yıl Sonu Sergisi’nin açılışında da tüm Türkiye’ye yasa boğan üzücü olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.


“RUHUMUZ DERİNDEN SARSILDI”

Acıyı yüreklerimizde hissettiğimizi dile getiren Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Hepimizi derinden sarsan iki olay yaşadık. Bu nedenle içimiz kan ağlıyor. Bu olaylar ruhumuzu derinden sarsıyor. Vefat eden tüm yavrularımıza ve çocuklarına bir şey olmasın diye kendini siper eden Ayla öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum.”

banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Hızlı müdahale olası tehlikeyi önledi Hızlı müdahale olası tehlikeyi önledi
TGRT’de Sarıkamış Harekâtı Belgeseli Yayında TGRT’de Sarıkamış Harekâtı Belgeseli Yayında
Kandıra’da Ot Biçme ve İlaçlama Seferberliği Kandıra’da Ot Biçme ve İlaçlama Seferberliği
Başkan Çiftçi’den yatırımlara yakın takip Başkan Çiftçi’den yatırımlara yakın takip
Gebze’nin kilit noktalarında düğüm çözüldü Gebze’nin kilit noktalarında düğüm çözüldü
BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK
banner376

banner375

banner377

banner981

Hızlı müdahale olası tehlikeyi önledi
Kocaeli Büyükşehir Zabıtası bu kez yangına ‘dur’ dedi.

Haberi Oku