Başkan Büyükakın: “İçimiz kan ağlıyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta eğitim kurumlarını hedef alan saldırıları şiddetle kınadı. Başkan Büyükakın, KO-MEK Darıca İlçe Yıl Sonu Sergisi’nin açılışında da tüm Türkiye’ye yasa boğan üzücü olaylara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



“RUHUMUZ DERİNDEN SARSILDI”





Acıyı yüreklerimizde hissettiğimizi dile getiren Başkan Büyükakın şunları söyledi: “Hepimizi derinden sarsan iki olay yaşadık. Bu nedenle içimiz kan ağlıyor. Bu olaylar ruhumuzu derinden sarsıyor. Vefat eden tüm yavrularımıza ve çocuklarına bir şey olmasın diye kendini siper eden Ayla öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Yakınlarına sabır diliyorum. Yaralanan evlatlarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyorum.”