Başkan Büyükgöz Balçık Mahallesi Esnafını Ziyaret Etti

Zinnur Büyükgöz, Balçık Mahallesi’nde faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek hayırlı işler temennisinde bulundu. Mahalle sakinleri ve esnafla bir araya gelen Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerileri dinledi.

Ziyaret kapsamında iş yerlerini tek tek gezen Başkan Büyükgöz, esnafın karşılaştığı sorunlar hakkında bilgi alırken, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını ifade etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşmada mahalle esnafı da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Büyükgöz yaptığı açıklamada, “Esnafımız, şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatının temel taşlarından biridir. Onların görüş ve önerileri bizim için son derece kıymetli. Gebze’mizi daha güzel yarınlara taşımak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Balçık Mahallesi sakinleriyle de bir süre sohbet eden Başkan Büyükgöz, vatandaşların ilettiği taleplerini aldı.







