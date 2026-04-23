Başkan Büyükgöz’ün 23 Nisan Tebrik Mesajı

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, milli iradenin tecelligâhı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının, milletimizin bağımsızlık yolundaki en kararlı adımlarından biri olduğunu vurguladı. Başkan Büyükgöz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan ederek geleceğe duyduğu güveni ortaya koyduğunu ifade etti.

Mesajında çocukların sadece yarının değil bugünün de en kıymetli değeri olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükgöz, “Ülkemizin yarınlarını emanet edeceğimiz evlatlarımızın donanımlı, bilinçli ve değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi en büyük önceliğimizdir. Bizler, çocuklarımızın eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda güçlü bireyler olarak yetişmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi.

“Daha Güçlü Bir Türkiye İçin”





Başkan Büyükgöz, mesajının sonunda birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, “23 Nisan ruhu; ortak hedefler etrafında kenetlenmenin, milli iradeye sahip çıkmanın adıdır. Bu bilinçle daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm çocuklarımızın ve hemşehrilerimizin bayramını yürekten kutluyorum.” ifadelerini kullandı.