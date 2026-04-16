BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK

Kocaeli İl Nüfus Müdürü ile Kocaeli’de her bebek için bir fidan dikme kampanyasını konuşuldu.

16 Nisan 2026 Perşembe 10:57

Kocaeli Valiliği İl Nüfus Müdürü İlhan Eser ile, yeni doğan bebekler adına Afyonkarahisar ve Kocaeli’de gerçekleştirilen fidan dikme kampanyası üzerine belgesel tadında bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide kampanyanın amacı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler paylaşılırken, nazik misafirperverliği ve katkıları dolayısıyla Eser’e teşekkür edildi.

HER BEBEK İÇİN BİR FİDAN 

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş öncülüğünde, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü tarafından yeni doğan bebekler için "1 Çocuk 1 Fidan" projesi başlatıldı. İzmit'te fidan dağıtımıyla başlayan proje kapsamında il genelinde 2.500 çam fidanı ailelere hediye edilerek, çocukların doğayla büyümesi ve kalıcı bir iz bırakılması hedefleniyor. 

Proje Detayları ve Önemi

Amaç:Yeni doğan bebekler adına fidan dikilerek çevre bilincini artırmak ve her çocuk için yeşil bir miras bırakmak.

Uygulama:Kocaeli genelindeki nüfus müdürlüklerinde kayıt yaptıran ailelere fidanlar Vali Aktaş tarafından takdim edilmektedir.

Kapsam:Körfez gibi ilçelerde de uygulanan proje ile toplamda 2.500 fidanın toprakla buluşması planlanmıştır. 


Daha Fazla Bilgi İçin Kaynaklar

Projenin başlangıcına dair görsel detayları Instagram üzerinden ve facebook üzerinden inceleyebilirsiniz.

https://www.facebook.com/share/p/17jhaTa873/?mibextid=wwXIfr

https://www.instagram.com/p/DIvcXEogfMW/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1050982300413890&set=a.441810817997711&id=100065063885202

https://starkocaeli.com/haber/25039115/ilhan-eserden-gelecege-yesil-miras-bir-cocuk-bir-fidan-projesi-kocaelide-basladi


