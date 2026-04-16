GENEL:
Kandıra’da Ot Biçme ve İlaçlama Seferberliği

Kandıra Belediyesi, yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ilçe genelinde yürüttüğü çevre düzenleme çalışmalarına hız verdi.

Kandıra'da Ot Biçme ve İlaçlama Seferberliği

16 Nisan 2026 Perşembe 12:40

Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri; parklar, meydanlar, cadde ve kaldırımlarda ot biçme ve temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
İlçe genelinde kapsamlı bir program dahilinde yürütülen çalışmalarla, çevre estetiğinin korunması ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürmesi hedefleniyor.

Sokak araları, orta refüjler, yeşil alanlar ve kaldırımlarda görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar ekipler tarafından temizlenirken, gerekli alanlarda ilaçlama çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Boş arazilerde ise olası yangın riskini azaltmak ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla kapsamlı temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

İlçedeki parklarda da çalışmalarını sürdüren ekipler; çocuk oyun alanları ve dinlenme alanlarında çim biçme işlemlerini gerçekleştirirken, park çevresinde kuruyup risk oluşturacak olan otlara da müdahale ediyor.

“Daha Temiz ve Modern Bir Kandıra İçin Çalışıyoruz”
Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, “Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, hemşehrilerimizin daha sağlıklı, temiz ve modern bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ilçemiz genelinde ot biçme ve temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Parklarımızda, kaldırımlarımızda ve duvar kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan ve zaman zaman tehlike arz eden yabani otları temizliyoruz. Bu çalışmalarımız mahallelerimizin her noktasında aralıksız devam edecek” dedi.
Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla sürdürülen temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerinin yaz boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.


İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Diğer İlgili Haberler
Başkan Çiftçi’den yatırımlara yakın takip Başkan Çiftçi’den yatırımlara yakın takip
Gebze’nin kilit noktalarında düğüm çözüldü Gebze’nin kilit noktalarında düğüm çözüldü
BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK BEBEKLER FİDANLARLA BÜYÜYECEK
SEVMEK TANIMAKLA BAŞLAR SEVMEK TANIMAKLA BAŞLAR
Anzer Balı: Doğanın En Zor Üretilen Lüksü Anzer Balı: Doğanın En Zor Üretilen Lüksü
Darıca'da 1 milyon kitap okurlarını bekleyecek Darıca'da 1 milyon kitap okurlarını bekleyecek
Başkan Çiftçi’den yatırımlara yakın takip
Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı devam eden Çayırova Devlet Hastanesi ile Doğa Madencilik...

Haberi Oku