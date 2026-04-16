Kandıra’da Ot Biçme ve İlaçlama Seferberliği

Kandıra Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı Park ve Bahçeler Birimi ekipleri; parklar, meydanlar, cadde ve kaldırımlarda ot biçme ve temizlik çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.
İlçe genelinde kapsamlı bir program dahilinde yürütülen çalışmalarla, çevre estetiğinin korunması ve vatandaşların daha sağlıklı bir ortamda yaşam sürmesi hedefleniyor.
Sokak araları, orta refüjler, yeşil alanlar ve kaldırımlarda görüntü kirliliğine neden olan yabani otlar ekipler tarafından temizlenirken, gerekli alanlarda ilaçlama çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Boş arazilerde ise olası yangın riskini azaltmak ve haşere oluşumunun önüne geçmek amacıyla kapsamlı temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.
İlçedeki parklarda da çalışmalarını sürdüren ekipler; çocuk oyun alanları ve dinlenme alanlarında çim biçme işlemlerini gerçekleştirirken, park çevresinde kuruyup risk oluşturacak olan otlara da müdahale ediyor.
“Daha Temiz ve Modern Bir Kandıra İçin Çalışıyoruz”
Çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, “Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte, hemşehrilerimizin daha sağlıklı, temiz ve modern bir çevrede yaşamlarını sürdürebilmeleri adına ilçemiz genelinde ot biçme ve temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Parklarımızda, kaldırımlarımızda ve duvar kenarlarında görüntü kirliliği oluşturan ve zaman zaman tehlike arz eden yabani otları temizliyoruz. Bu çalışmalarımız mahallelerimizin her noktasında aralıksız devam edecek” dedi.
Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla sürdürülen temizlik ve çevre düzenleme faaliyetlerinin yaz boyunca aralıksız devam edeceği belirtildi.