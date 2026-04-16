Gebze’nin kilit noktalarında düğüm çözüldü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’de hayata geçirdiği ulaşım yatırımlarıyla ilçede trafik akışını önemli ölçüde rahatlattı. Son yıllarda gerçekleştirilen üstyapı projeleri sayesinde ulaşım daha konforlu, güvenli ve modern hale getirildi.



SÜRÜŞ KONFORU ARTTI, ULAŞIM KOLAYLAŞTI





Kent genelinde vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik projeler geliştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek adına yaptığı yatırımlara her geçen gün yenilerini ekliyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Gebze’nin ulaşımında tıkanan damarlar ardı ardına açıldı. Ankara Caddesi, Hayri Macar Caddesi, Mudarlı Yolu ve Yeni Bağdat Caddesi’nde yapılan yenileme çalışmalarıyla sürüş konforu artarken, bu da ulaşımı önemli ölçüde kolaylaştırdı.





ANKARA CADDESİ 4 ŞERİDE ÇIKARILDI





Bölgedeki trafik yükünü azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, Feniş Kavşağı ile Beylikbağı Mahallesi arasında yer alan Ankara Caddesi’nde önemli bir düzenleme yaptı. Daha önce bir gidiş bir geliş olan yol, gidiş ve geliş yönlerinde ikişer şerit olacak şekilde 4 şeride çıkarıldı. Kaldırım düzenlemelerinin de tamamlanmasıyla birlikte güzergâhta ulaşım büyük ölçüde rahatladı.





MUDARLI YOLUNDA GÜVENLİK VE KONFOR ARTTI





Şile’ye kadar uzanan Mudarlı köy yolunda da kapsamlı bir üstyapı yenilemesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 kilometrelik yolda yağmur suyu tahliyesi için V kanal çalışması yapıldı, virajlı kesimlerde ise toprak kaymalarını önlemek amacıyla taş duvarlar inşa edildi. Eski ve deforme olmuş yol tamamen yenilenirken, oto korkulukları ve yol çizgileriyle güvenlik seviyesi yükseltildi.





HAYRİ MACAR CADDESİ YENİLENDİ





Barış Mahallesi’ndeki Hayri Macar Caddesi’nde üstyapı ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandı. Caddeye 3 bin 100 ton asfalt serilirken, 3 bin metre bordür ve 5 bin metrekare parke döşendi. Ayrıca yağmur suyu tahliyesi için 450 metre uzunluğunda beton boru hattı oluşturuldu. Dere geçişi için yapılan 63 metrelik menfezle birlikte bölgedeki trafik daha akıcı hale geldi.





YENİ BAĞDAT CADDESİ ÇOK GÜZEL OLDU





Yeni Bağdat Caddesi de yapılan çalışmalarla tamamen yenilendi. 760 metre uzunluğundaki cadde, trimer kazısıyla temizlendikten sonra temel ve asfalt katmanlarıyla yeniden inşa edildi. Çalışmalar kapsamında 1.420 ton plent miks temel, 810 ton binder ve 490 ton aşınma asfaltı kullanıldı. Tamamlanan projelerle birlikte Gebze genelinde ulaşım daha güvenli, konforlu ve kesintisiz hale geldi.





