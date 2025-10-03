banner1192
GENEL:
Büyükşehir’den dünyaya örnek model

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Seul Büyükşehir Belediyesi ve Dünya Akıllı Sürdürülebilir Şehirler Örgütü (WeGO) iş birliğiyle düzenlenen Seoul Smart City Prize 2025’te ödül kazandı.

03 Ekim 2025 Cuma 10:14

 “MUTLU ŞEHİR KOCAELİ” MODELİNE ULUSLARARASI ÖDÜL

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dünyanın dört bir yanından belediyelerin, teknoloji sağlayıcılarının ve sivil toplum kuruluşlarının katıldığı prestijli programda, “Mutlu Şehir Kocaeli: Kapsayıcı Kentsel Refah İçin Bütünleşik Sivil Yönetişim” modeliyle uluslararası başarıya imza attı. Kadınların, gençlerin, çocukların, engellilerin ve Roman vatandaşların katılımını merkeze alan kapsayıcı yönetim anlayışı, ödülün kazanılmasında belirleyici oldu.

 

İNSAN ODAKLI AKILLI ŞEHİR VİZYONU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sadece teknolojiye dayalı bir akıllı şehir yaklaşımıyla değil, aynı zamanda vatandaşların karar süreçlerine katıldığı, gönüllülük ve sosyal kapsayıcılığı önceleyen vizyonuyla öne çıktı. Bu doğrultuda hayata geçirilen ŞÛRA Kocaeli (Kent Politikakları ve Araştırma Merkezi), Sivil Dünya Kocaeli (Sivil Toplum Ekosistemi) ve Kocaeli Gönüllüsü Platformu, uluslararası jüri tarafından ödüle değer görülen çalışmalar arasında yer aldı.

 

DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin geliştirdiği model, yalnızca yerel ölçekte değil, küresel anlamda da örnek gösterilen bir yönetişim anlayışı olarak dikkat çekti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Bu başarı, şehrimizin insan odaklı yönetişim anlayışının uluslararası alanda tescilidir. Kocaeli adına gururluyuz” ifadelerine yer verildi.

(Ömer İLGEÇ)

