Kentsel Dönüşüm Ofisleri’ne yoğun ilgi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin, 7 ilçedeki 5.000 bin bağımsız birimde başlatacağı kentsel dönüşüm projesi için açtığı ofisler ilk günden itibaren büyük ilgi görüyor. Vatandaşlar, her türlü bilgiyi almak için Kentsel Dönüşüm Ofisleri’ne başvuruyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYURDU

Kocaeli, tarihinin en büyük kentsel dönüşüm hamlesine hazırlanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, üzerinde uzun süredir çalışılan kentsel dönüşüm projesinin nerelerde başlayacağını kamuoyu ile paylaştı. Buna göre 7 ilçede 14 bölge ve burada dönüştürülmesi gereken 5.000 bağımsız birim belirlendi.

NERELER DÖNÜŞTÜRÜLECEK?

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışma sonucu; Kentsel dönüşüme İzmit Körfez Mahallesi’ndeki 401, Kadıköy Mahallesi’ndeki 928, Karabaş Mahallesi’ndeki 343, Derince Dumlupınar Mahallesi’ndeki 150, Yavuz Selim Mahallesi’ndeki 238, Çenedağ Mahallesi’ndeki 394, Gölcük Donanma Mahallesi’ndeki 382, Piyalepaşa Mahallesi’ndeki 276, Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi’ndeki 689, Kayacık Mahallesi’ndeki 463, Körfez Güney Mahallesi’ndeki 425, Darıca Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki 312, Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki 445 ve Çayırova Yenimahalle’deki 286 bağımsız birimden başlanacak.

6 İLÇEDE BİLGİLENDİRME OFİSİ

Başkan Büyükakın’ın “Büyük dönüşüm başlıyor” müjdesinin ardından, 6 ilçede bilgilendirme ofisleri kuruldu. https://www.kocaeli.bel.tr/haber/kocaelide-buyuk-donusum-basliyor-iletisim-ofislerimiz-hizmetinizde-49003.html adresinden hem ofislerin nerelerde kurulduğunu hem de telefon numaralarını öğrenen vatandaşlar, görüşmeler yapmak üzere ofislere gitmeye başladı. “Kentsel dönüşümde süreç nasıl işleyecek? Borçlu çıkacak mıyım? Kira yardımı olacak mı? Dönüşüm her ev için mi geçerli olacak?” vb. soruların hepsi, görevli Büyükşehir Belediye personeli tarafından ayrıntıları ile yanıtlanıyor.

SÜREÇ NASIL İŞLİYOR?

Altı ilçede kurulan kentsel dönüşüm ofisleri, şimdilik sadece talepleri topluyor. Belirlenen alanlarda yüzde 50+1(kişi) uzlaşma yani rıza sağlandığı takdirde kesinleşme safhasına geçiliyor. Tespit ve değerlendirme yapılıyor, evlerin rayiç değeri ölçülüyor. Proje aşamasında ise vatandaşlara evlerinin karşılığında hangi dairelerin verileceği teklif ediliyor. Vatandaş kabul ederse muvafakatname imzalanıyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ev sahiplerinden elektronik posta ya da tebligat yoluyla evlerini boşaltmalarını talep ediyor.

KİRA YARDIMI VERİLECEK

Evlerin boşaltılmasının ardından yıkım ve inşaat süreci başlıyor. Anahtar teslim edildiği zaman da borçlanma çıkarsa borcunu ödemeye başlıyor. Bakanlık konuta 875 bin TL, ticari arsaya ise 437.500 TL hibe veriyor. Hibeler vatandaşın borçlarından düşecek. Geriye kalan borç 180 ayda ödenebilecek. İnşaat sürecinde ev sahiplerine 2025 yılı için aylık 5.500 TL kira desteği verilecek. Bu rakam, 2026 yılı başında yeniden belirlenecek. Kiracılara ise iki kira desteği kadar taşınma yardımı yapılacak.

VATANDAŞ MEMNUN

Büyükşehir Belediyesi’nin açtığı bilgilendirme ofislerine giden vatandaşlar, kafalarındaki tüm sorulara yanıt bulduklarını vurguluyor. Kimi vatandaş müstakil evini kimisi ise apartmandaki dairesini kentsel dönüşüm ile yenilemek istediğini belirterek, “Sürece başladık. Evraklarımızı tamamlayıp kentsel dönüşüm ile evimizi yenilemek istiyoruz. Buradaki arkadaşlar bize çok yardımcı oldu. Aklımızda soru işareti kalmadı. Müteahhit anlamında sıkıntı yaşamak istemiyoruz. O yüzden gelip bilgi almak istedik.” İfadesini kullandı.

OFİSLERİN ADRESLERİ

İZMİT OFİSİ

Adres: Kadıköy Mahallesi Bağdat Cad. No:59 İzmit/Kocaeli

Telefon: 0262 310 30 61

DERİNCE-KÖRFEZ ORTAK OFİSİ

Adres: Deniz Mahallesi Kanarya Sokak No:3/a Derince/Kocaeli

Telefon: 0262 318 21 00

DARICA OFİSİ

Adres: Fevzi Çakmak Mahallesi Cengiz Topel Caddesi Darıca/Kocaeli

Telefon: 0262 318 21 00

KARAMÜRSEL OFİSİ

Adres: Mehmet Akif Ersoy Bulvarı No:81 Karamürsel Belediyesi ek binası Karamürsel/Kocaeli

Telefon: 0262 452 54 00

GÖLCÜK OFİSİ

Adres: Merkez Mah. Atatürk Bulvarı Preveze Cd. No:121, Gölcük Belediyesi Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi (Devran Kundura Yanı) Gölcük/Kocaeli

Telefon: 0262 414 44 85

ÇAYIROVA OFİSİ

Adres: Özgürlük Mah. Murat Çobanoğlu Cd. No:108 Çayırova/Kocaeli (Çayırova Belediyesi Zabıta Birimi yanında bulunan Sosyal Yardım Merkezinin içinde.)

Telefon: 0262 743 79 09





(Ömer İLGEÇ)