KAÇKAR DAĞLARIN'DAN KARADENİZE AYDER YAYLASI VE FIRTINA VADİSİNDEN DEVRİ ALEM

Dağlar ovalar yaylalar ırmaklar kültür ve medeniyet tarihimizin canlı ve sessiz canlı şehitleridir. Dile gelip konuşabilse bize çok şeyler anlatıp söyler.

50 yıllık gazeteci ve belgeselci olmanın sorumluluğu ile yurt içi ve yurtdışında gittiğim her yerde tarih ve kültür araştırmaları yaparak belgesel tv programları çekmeyi kendime görev kabulmetyim





Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kurulan ve danışma kurulu başkan vekili olduğum Türk internet medya birliğinin Rize’de düzenlediği toplantıya katılmak için gittiğimiz bölgede araştırma ve belgesel çekimleri de yapmaktayım

Rize Pazar ilçesinde 5 dönem Belediye başkanlığı yapan 1960 lı yıllarda Demokrat Pazar gazetesini kuran gazeteci Macit Basa nın oğlu değerli arkadaşım TIMBIR genel Bsşkanı Süleyman Basa başta olmak üzere Rizelilere konuk severlilikleri için teşekkür etmek istiyorum





Rize gezimiz tam anlamı ile belgesel tadında devri alem yaparak geçti. Kaçkar dağlarının bereketli suyunu Karadeniz'e taşıyan Fırtına deresinin en önemli kolu AYDER yaylasında Hala deresinin çamlıhemşinde Çat deresi ile buluştuğu yerdeki tarihi taş köprü de tarihi Zil kalesinde belgesel tadında yaptığımız çekimleri paylaşmak istiyorum





Çin'den başlayan Kaçkar dağlarını aşarak doğu Anadolu'yu Karadenize bağlayan tarihi ipek yoluna hayat veren Fırtına deresini. En önemli kolu Çat vadisine hakim Zil kalede belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptık









ZİL KALENİN TARİHİ





Zilkale ya da asıl adıyla Zirkale, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında, Fırtına Deresi Vadisi’nde yer alan, ilk inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen bir kaledir.





14. veya 15. yüzyılda inşa edilen kale, 1800'lü yılların sonuna kadar kullanılmıştır. Sekiz burç ve bir gözetleme kulesinden oluşur. Savunma hendeği durumundaki Zil deresine merdivenle inilir. Kale, 1. derece arkeolojik sit alanı içerisindedir.





Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen kale, Britanyalı tarihçi Anthony Bryer'ın tahminine göre Trabzon İmparatorluğu döneminde bizzat merkezi yönetimce ya da İmparatorluğa bağlı yerli derebeyleri (mesela Zil Kale için Hemşin derebeyi Arhakel) tarafından yapılmış olmalıdır.[1] Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası adlı eseriyle tanına Bıjışkyan “Kayalığın üzerinde bulunan ve Zilkale denilen eski bir kalenin içinde insana şaşkınlık veren kemerli binalar ve büyük bir kule vardır. Kalenin alt ucu, tepelerin üzerinde başka kalelere ve eski bir kilise kalıntıları bulunan Fırtına Deresi’ne kadar uzanır” diyerek gözlemlerini anlatmış; ancak, kale tarihi hakkında bilgi vermemiştir.

Asıl adı "Aşağı Kale" anlamına "Zir kale" iken halkın ağzında "Zil Kale" halini almıştır.[2] Kale, aynı yörede bulunan Varoş Kale ve Pazar Kalesi ile ilk bakışta aynı elden çıkmış ve aynı amaçla yapılmış izlenimi verir.

Bayburt’a ulaşan önemli bir Orta Çağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağlayan kale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldı. 1871 tarihli Trabzon vilayeti salnamesinde yörede "Kale-i Bala" ve Zir namlarında iki harap kale bulunduğu belirtilmiştir. 1979 yılında kalede bulunan 26 cm uzunluk ve 4-4 ½ cm çapında pirinç döküm iki el topu Trabzon Müzesi'ne getirilerek 440 (79-1-1) ve 441 (79-1-2) no.lar ile envantere kayıt edilmiştir.

Kale, 2008-2010 arasında restorasyon gördü.[3] Restorasyondan sonra turistik bir cazibe kazanmıştır.[4] 2013 yılında piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun verdiği konser, yapının bilinirliğini artırmıştır.[5]. ( Kaynak https://tr.wikipedia.org/wiki/Zilkale





Fırtına Deresi veya eski adıyla Peruma, Doğu Karadeniz'de yer alan akarsulardan birisi olup, Kaçkar Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesi ile oluşmuştur. Rize Ardeşen'in yaklaşık 2 km batısında Karadeniz'e dökülen Fırtına Deresi, 68 km uzunluğundadır. Çay bahçeleri içerisinden geçen, üzerindeki kemer köprülerle süslü Fırtına Deresi, raftinge elverişli parkurlara sahiptir. Nehirde sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir.





Kaçkar dağlarının bereketli suyunu Karadeniz'e taşıyan Fırtına deresinin en önemli kolu AYDER yaylasında Hala deresinin çamlıhemşinde Çat deresi ile buluştuğu yerdeki tarihi taş köprü de belgesel çekimleri yaptık









Rize'de tarih ve Kültür araştırması yapıp belgesel çekimleri yapmaya FIRTINA VADİSİNDEKİ TARİHİ VAKIF ESERİ KEMER KÖPRÜDE devam ediyoruz









Rize'de tarih ve Kültür araştırması yapıp belgesel çekimleri yapmaya AYDER yaylasında devam ediyoruz









KAÇKAR DAĞLARI





Kaçkar Dağları, Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası. Kuzey Anadolu Dağları'nın doğudaki bölümünü oluşturur. Doğusundaki birçok zirvesi 3500 m üzerindeyken, batı kesimi 2000 m yüksekliğe kadar ulaşır. En yüksek noktası olan Kaçkar Kavrun Dağı 3932 m yüksekliktedir. 1994 yılında Kaçkar Dağları Millî Parkı tesis edilmiştir. Millî parkın büyük bir bölümü Rize ili Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde, küçük bir bölümü de Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları içinde kalmaktadır.



