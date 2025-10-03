banner1192
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

KAÇKAR DAĞLARIN'DAN KARADENİZE AYDER YAYLASI VE FIRTINA VADİSİNDEN DEVRİ ALEM

Dağlar ovalar yaylalar ırmaklar kültür ve medeniyet tarihimizin canlı ve sessiz canlı şehitleridir. Dile gelip konuşabilse bize çok şeyler anlatıp söyler.

KAÇKAR DAĞLARIN'DAN KARADENİZE AYDER YAYLASI VE FIRTINA VADİSİNDEN DEVRİ ALEM

03 Ekim 2025 Cuma 10:36

 50 yıllık gazeteci ve belgeselci olmanın sorumluluğu ile  yurt içi ve yurtdışında gittiğim her yerde  www.iktav.com olarak tarih ve kültür araştırmaları yaparak her gün bir çok tv kanalında yayınlanan devri alem belgesel tv programları  çekmeyi kendime görev kabulmetyim

  Cumhurbaşkanlığı  kararnamesi ile kurulan  ve danışma kurulu başkan vekili olduğum Türk internet medya birliğinin Rize’de düzenlediği toplantıya katılmak için gittiğimiz bölgede araştırma ve belgesel çekimleri de yapmaktayım  
Öncelikle aslen Rize Pazar ilçesinde 5 dönem Belediye başkanlığı yapan 1960 lı yıllarda Demokrat Pazar gazetesini kuran gazeteci Macit Basa nın oğlu değerli arkadaşım TIMBIR  genel Bsşkanı Süleyman Basa başta olmak üzere Rizelilere konuk severlilikleri için teşekkür etmek istiyorum 

Rize gezimiz tam anlamı ile belgesel tadında devri alem yaparak geçti  nu günkü makalemi Kaçkar  dağlarının bereketli suyunu  Karadeniz’e taşıyan Fırtına  deresinin  en önemli kolu AYDER yaylasında  Hala deresinin  çamlıhemşinde Çat deresi ile buluştuğu yerdeki tarihi taş köprü de  tarihi Zil kalesinde canlı yayınlı  belgesel tadında yaptığımız çekimleri paylaşmak istiyorum 

RİZE  FIRTINA VADİSİ  ZİL KALEDEN  CANLI YAYIN 

Rize’de tarih ve Kültür araştırması yapıp belgesel  çekimleri yapmaya  azil kalede devam ediyoruz  an itibari ile  zil kaleden devri alem Tv ve Gebze gazetesi canlı yayında


Çin’den başlayan  Kaçkar dağlarını aşarak  doğu Anadolu’yu  Karadenize bağlayan tarihi ipek yoluna hayat veren Fırtına deresini. En önemli  kolu Çat vadisine  hakim Zil kalede  canlı yayınlı belgesel çekerek tarihe not düşüp zamana  noterlik yaptık 


       ZİL KALENİN TARİHİ 

Zilkale ya da asıl adıyla Zirkale, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi sınırlarında, Fırtına Deresi Vadisi’nde yer alan, ilk inşa tarihi kesin olarak bilinmeyen bir kaledir.

14. veya 15. yüzyılda inşa edilen kale, 1800'lü yılların sonuna kadar kullanılmıştır. Sekiz burç ve bir gözetleme kulesinden oluşur. Savunma hendeği durumundaki Zil deresine merdivenle inilir. Kale, 1. derece arkeolojik sit alanı içerisindedir.

Yapım tarihi kesin olarak bilinmeyen kale, Britanyalı tarihçi Anthony Bryer'ın tahminine göre Trabzon İmparatorluğu döneminde bizzat merkezi yönetimce ya da İmparatorluğa bağlı yerli derebeyleri (mesela Zil Kale için Hemşin derebeyi Arhakel) tarafından yapılmış olmalıdır.[1] Karadeniz Kıyıları Tarih ve Coğrafyası adlı eseriyle tanına Bıjışkyan “Kayalığın üzerinde bulunan ve Zilkale denilen eski bir kalenin içinde insana şaşkınlık veren kemerli binalar ve büyük bir kule vardır. Kalenin alt ucu, tepelerin üzerinde başka kalelere ve eski bir kilise kalıntıları bulunan Fırtına Deresi’ne kadar uzanır” diyerek gözlemlerini anlatmış; ancak, kale tarihi hakkında bilgi vermemiştir.
Asıl adı "Aşağı Kale" anlamına "Zir kale" iken halkın ağzında "Zil Kale" halini almıştır.[2] Kale, aynı yörede bulunan Varoş Kale ve Pazar Kalesi ile ilk bakışta aynı elden çıkmış ve aynı amaçla yapılmış izlenimi verir.
Bayburt’a ulaşan önemli bir Orta Çağ kervan yolu üzerinde güvenliği sağlayan kale, Cenevizliler başta olmak üzere Rumlar ve Osmanlılar tarafından 1800'lü yılların sonuna kadar kullanıldı. 1871 tarihli Trabzon vilayeti salnamesinde yörede "Kale-i Bala" ve Zir namlarında iki harap kale bulunduğu belirtilmiştir. 1979 yılında kalede bulunan 26 cm uzunluk ve 4-4 ½ cm çapında pirinç döküm iki el topu Trabzon Müzesi'ne getirilerek 440 (79-1-1) ve 441 (79-1-2) no.lar ile envantere kayıt edilmiştir.
Kale, 2008-2010 arasında restorasyon gördü.[3] Restorasyondan sonra turistik bir cazibe kazanmıştır.[4] 2013 yılında piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun verdiği konser, yapının bilinirliğini artırmıştır.[5]. ( Kaynak https://tr.wikipedia.org/wiki/Zilkale)

RİZE AYDERDEN  FIRTINA VADİSİNDE CANLI YAYINLI DEVRİ ALEM 

Fırtına Deresi veya eski adıyla Peruma, Doğu Karadeniz'de yer alan akarsulardan birisi olup, Kaçkar Dağları'nın Karadeniz'e bakan yamaçlarındaki derelerin birleşmesi ile oluşmuştur. Rize Ardeşen'in yaklaşık 2 km batısında Karadeniz'e dökülen Fırtına Deresi, 68 km uzunluğundadır. Çay bahçeleri içerisinden geçen, üzerindeki kemer köprülerle süslü Fırtına Deresi, raftinge elverişli parkurlara sahiptir. Nehirde sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir.

  Kaçkar  dağlarının bereketli suyunu  Karadeniz’e taşıyan Fırtına  deresinin  en önemli kolu AYDER yaylasında  Hala deresinin  çamlıhemşinde Çat deresi ile buluştuğu yerdeki tarihi taş köprü de canlı yayınlı  belgesel tadında canlı yayınlar  yaptık 


AYDER DEN GELEN HALA DERESİ İLE  ÇAT  DERESİNİN  ÇAMLI HEMŞİNDE BİRLEŞTİĞİ  YERDEN  ÇAT DERESİ  TARİHİ TAŞ KÖPRÜDEN CANLI YAYIN 


Rize’de tarih ve Kültür araştırması yapıp TGRT  belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel tv programı olarak  belgesel  çekimleri yapmaya   FIRTINA VADİSİNDEKİ TARİHİ  VAKIF ESERİ KEMER KÖPRÜDE devam ediyoruz  an itibari ile   devri alem Tv ve Gebze gazetesi canlı yayında


  ÇAMLIHEMŞİN DE  HALA VE ÇAT  DERELERİNİN BİRKEŞEREK   FIRTINA DERESİ  ADINI ALDIĞI YERDEKİ  TARİHİ KÖPRÜ 



RİZE  AYDER YAYLASINDAN CANLI YAYIN 

Rize’de tarih ve Kültür araştırması yapıp TGRT  belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel tv programı olarak  belgesel  çekimleri yapmaya  AYDER  yaylasında  devam ediyoruz  an itibari ile   devri alem Tv ve Gebze gazetesi canlı yayında


    KAÇKAR DAĞLARI 

Kaçkar Dağları, Türkiye'nin kuzeyinde, Doğu Karadeniz sahili boyunca uzanan bir dağ sırası. Kuzey Anadolu Dağları'nın doğudaki bölümünü oluşturur. Doğusundaki birçok zirvesi 3500 m üzerindeyken, batı kesimi 2000 m yüksekliğe kadar ulaşır. En yüksek noktası olan Kaçkar Kavrun Dağı 3932 m yüksekliktedir. 1994 yılında Kaçkar Dağları Millî Parkı tesis edilmiştir. Millî parkın büyük bir bölümü Rize ili Çamlıhemşin ilçesi sınırları içinde, küçük bir bölümü de Artvin ili Yusufeli ilçesi sınırları içinde kalmaktadır.

Kaçkar Dağları, dağcılık, kaya tırmanışı, trekking, rafting ve kayak gibi sporlar için bir merkez haline dönüşmüştür. Bölgenin kendine özgü doğası ve kültürel yapısı, çok sayıda yerli ve yabancı turisti çekmektedir. Dağların önemli bir bölümü doğal park sınırları içinde yer almaktadır. ( kaynak https://tr.wikipedia.org/wiki/Ka%C3%A7kar_Da%C4%9Flar%C4%B1)
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Gebze Kargalı-Yağcılar yoluna Büyükşehir imzası Gebze Kargalı-Yağcılar yoluna Büyükşehir imzası
Saygınlar Kulübü, mehtap turuyla moral depoladı Saygınlar Kulübü, mehtap turuyla moral depoladı
Başkan Büyükgöz Muhtarlarla Bir Araya Geldi Başkan Büyükgöz Muhtarlarla Bir Araya Geldi
Başkan Büyükgöz MARUF’a Katıldı Başkan Büyükgöz MARUF’a Katıldı
Kentsel Dönüşüm Ofisleri’ne yoğun ilgi Kentsel Dönüşüm Ofisleri’ne yoğun ilgi
Büyükşehir’den dünyaya örnek model Büyükşehir’den dünyaya örnek model
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

Gebze Kargalı-Yağcılar yoluna Büyükşehir...
Kocaeli’nin daha sağlıklı bir ulaşım ağına sahip olabilmesi için 12 ilçede altyapı ve üstyapı çalışmalarını...

Haberi Oku