Büyükşehir’den kadınlara çok yönlü destek









Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Anne Şehir Merkezleri” kadınların yaşam kalitesini artırmaya yönelik kapsamlı çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Kentin farklı noktalarında yaşayan 100 bin kadına ulaşarak büyük bir başarı hikâyesi yazan Anne Şehir Merkezleri’nin 13’üncüsü İzmit’te hizmete girdi.

ANNE ŞEHİR, BAŞARI HİKÂYESİ YAZIYOR



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “Anne Şehir Merkezleri” ile kadınlara fiziksel aktiviteden sağlığa, eğitimden sosyal ve kültürel etkinliklere kadar uzanan geniş yelpazede eğitim vermeye devam ediyor. Merkezlerde; step, aerobik, pilates, zumba ve ileri yaş egzersizlerinin yanı sıra obeziteyle mücadele programları uygulanıyor. Merkezde; diyetisyen, fizyoterapist ve psikolog desteği de sağlanıyor. Seminerler ve söyleşilerle eğitim desteklenirken, geziler, atölyeler ve sosyal paylaşım etkinlikleriyle kadınların sosyal hayata katılımı güçlendiriliyor. Program, kentin farklı noktalarında yaşayan 100 bin kadına ulaşarak büyük bir başarı hikâyesi yazıyor.





KADINLARA SOSYAL VE RUHSAL KATKI





Büyükşehir, 12 Anne Şehir Merkezi aracılığıyla çok sayıda kadına ulaşarak sağlıklı yaşam bilincini yaygınlaştırıyor. Kadınlara sağlıklı yaşam davranışları kazandırmayı amaçlayan programlarla, fiziksel aktivitelere düzenli katılım teşvik ediliyor. Programa katılan kadınlar, sürecin yalnızca fiziksel değil; sosyal ve ruhsal açıdan da önemli katkılar sağladığını ifade ediyor. Birçok katılımcı, “Kendime zaman ayırmayı öğrendim” sözleriyle programın hayatlarında oluşturduğu değişimi dile getiriyor.





ÜYE SAYISI 100 BİNE ULAŞTI





Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, güçlü kadrosuyla kadınlara ve ailelere yönelik çalışmalarını sürdürürken, 2025 yılı içerisinde toplam 655 bin hizmet sunarak üye sayısını 100 bine ulaştırdı. Yürütülen bu kapsamlı çalışmalar, uluslararası alanda da takdir gördü. “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı”, Avrupa Sosyal Hizmetler Ödülleri’nde 196 proje arasından finale kalmayı başardı. Ayrıca “Yaşanabilir Topluluklar Uluslararası Ödülleri (LivCom) Çevresel Sürdürülebilirlik Projesi” kapsamında ödüle layık görüldü. Öte yandan “Ailem Kocaeli” buluşmalarında 20 bin kişiyle bir araya gelinirken; “Kadın ve Aile Şurası Çalıştayı”, “Kadın Kooperatifleri Çalıştayı” ve “Kur'an-ı Kerim'de Aile Sempozyumu” ile yaklaşık 15 bin kadına ulaşıldı.





8 BİN 405 KİŞİYE ULAŞILDI





Büyükşehir Belediyesi, evlilik öncesi eğitimlerden aile danışmanlığına, bilinçli ebeveynlik atölyelerinden rehberlik hizmetlerine kadar uzanan geniş hizmet yelpazesiyle dikkat çekiyor. Bu kapsamda Mutlu Şehir Okulları’nda 8 bin 405 kişiye ulaşıldı. Kadınların çalışma hayatına katılımını da önemseyen Büyükşehir, Kadın Kooperatifleri ve kadın girişimcilere yönelik eğitim programlarıyla üretime katılımı desteklemeyi sürdürüyor.





ANNE ŞEHİR MERKEZİ DE HİZMETE GİRDİ





Sosyal projelerine hız kesmeden devam eden Büyükşehir, Lokomotif Çocuk Köyü sayısını üçe çıkarıyor. Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde hizmete açılan 13. Anne Şehir Merkezi “Lotus” ile birlikte, “Anne Şehir Sosyal Yaşam Merkezi” kapsamında anne ve çocukların aynı anda faydalanabileceği çok amaçlı bir merkez daha Kocaeli’ye kazandırıldı. Yeni projeler ve açılışa hazırlanan merkezlerle hizmet ağını sürekli genişleten Büyükşehir, kadın odaklı sosyal belediyecilik anlayışını her geçen gün daha da güçlendiriyor.





