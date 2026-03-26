Çiftçi, kent meydanındaki çalışmaları inceledi

“ADIM ADIM TAKİP EDİYORUZ”
Şehrin yeni kalbi olacak ve Çayırova’ya kimlik kazandıracak Çayırova Kent Meydanı projesinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiftçi, konu hakkında yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi; “Şehrimizin yeni buluşma noktası olacak Kent Meydanı projemizi adım adım takip ediyor, her ayrıntısını titizlikle değerlendiriyoruz.”
25 BİN METREKARE ALANA KURULUYOR
Çayırova Kent Meydanı, 25 bin metrekare alana kurulacak. Alt katında sergi ve sosyal alanı olan camisi, yeraltı otoparkı, yürüyüş ve bisiklet yolu, kuru havuzu, amfisi, paten pisti, kafeteryası, fitness, dinlenme ve çocuk oyun alanları ile Çayırova’nın yeni cazibe merkezi olacak proje, ilçeye büyük değer katacak.