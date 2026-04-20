Darıca’da kitap yolculuğu başladı

Darıca Belediyesi tarafından 20–29 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 5. Darıca Kitap Fuarı, yoğun katılımla kapılarını açtı. Yüzlerce yayınevi, binlerce kitap, söyleşi ve imza günleriyle kitapseverleri buluşturan fuar, 10 gün boyunca Darıca’da kültür ve edebiyat dolu bir atmosfer yaşatacak. Açılış programına; AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Takan, mahalle muhtarları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.







“KİTAP FUARIMIZ HER YIL DAHA DA BÜYÜYOR”

Açılışta konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kitap fuarının ilçenin kültürel gelişimine önemli katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Darıca’mızda her yıl daha geniş katılımla gerçekleştirdiğimiz kitap fuarımız, çocuklarımızı ve gençlerimizi kitapla buluşturmanın en güzel vesilelerinden biri oluyor. Bizler belediye olarak sadece fiziki yatırımlar değil; kültüre, eğitime ve geleceğimize yapılan yatırımları da çok önemsiyoruz. Çünkü kitapla büyüyen nesiller, güçlü bir toplumun temelidir.” Başkan Muzaffer Bıyık ayrıca Darıca’da kütüphane projeleri, eğitim destekleri ve gençlere yönelik kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini ifade etti.

“GENÇLERİMİZİN YOLUNU KİTAPLAR AYDINLATACAK”

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ise konuşmasında kitap fuarlarının toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: “Kitap fuarları sadece kitapların sergilendiği alanlar değildir; aynı zamanda fikirlerin, hayallerin ve medeniyet birikiminin paylaşıldığı buluşma noktalarıdır. Darıca’da böylesine anlamlı bir organizasyonun geleneksel hale gelmiş olması son derece kıymetlidir. Gençlerimizin yolu kitaplarla aydınlanacaktır. Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık ve ekibini tebrik ediyor, fuarın hayırlı olmasını diliyorum.”

“EĞİTİME VERİLEN DESTEK GELECEĞE YATIRIMDIR”

Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez de konuşmasında eğitime yapılan her katkının toplumun geleceğine yapılan yatırım olduğunu belirterek: “Bugün burada sadece bir fuarın açılışını değil, aynı zamanda bilgiyle kurulan güçlü bir köprünün başlangıcını yaşıyoruz. Öğrencilerimizin kitapla daha fazla buluşması için yapılan her çalışma büyük değer taşıyor” dedi. Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay ise fuarın öğrenciler açısından önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak öğretmenler ve öğrencilerin fuara yoğun katılım sağlayacağını ifade etti.

10 GÜN BOYUNCA KİTAP VE KÜLTÜR ŞÖLENİ

Birbirinden değerli yayınevleri, yazar söyleşileri, imza günleri ve çeşitli kültürel etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak olan 5. Darıca Kitap Fuarı, 20–29 Nisan tarihleri arasında her yaştan kitapseveri kitapla buluşturacak. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılış programı, kurdele kesimi ve fuar alanının gezilmesiyle sona erdi. Darıca’da 10 gün boyunca sürecek kitap dolu etkinliklerin özellikle öğrenciler ve gençler başta olmak üzere geniş katılımla devam etmesi bekleniyor.





