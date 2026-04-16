Gebze Belediyesi Kadın Muhtarları Ağırladı

Kocaeli genelinde görev yapan kadın muhtarlar, Gebze Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen “Gebze Kültür ve Tarih Gezisi” programında bir araya geldi. Gün boyu süren program kapsamında muhtarlar, kentin önemli tarihi ve kültürel noktalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

16 Nisan 2026 Perşembe 17:08

Tarihi Noktalar Yerinde Anlatıldı

Rehber anlatımları eşliğinde gerçekleştirilen program, muhtarların İzmit’ten alınarak Gebze’ye getirilmesiyle başladı. İlk durak olan Hünkâr Çayırı’nın ardından katılımcılara bölgenin tarihi hakkında bilgiler aktarıldı.

Gezi kapsamında Osman Hamdi Bey Evi ve Müzesi, Osman Hamdi Bey’in kabri, Eskihisar Kalesi ve Hannibal Anıt Mezarı gibi önemli noktalar ziyaret edildi. Programda ayrıca tarihi su dolabında incelemelerde bulunulurken, katılımcılar gün boyunca bol bol hatıra fotoğrafı çekti.

Başkan Büyükgöz Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Programın devamı Barış Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Yemek programında kadın muhtarlarla bir araya gelen Başkan Zinnur Büyükgöz, muhtarlarla kurulan güçlü iletişimin hizmetlerin sahaya hızlı ve etkin şekilde yansımasında önemli rol oynadığını belirtti. Büyükgöz, “Muhtarlarımızla omuz omuza vererek mahallelerimizin ihtiyaçlarına hızlı çözümler üretmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gebze’nin Tarihi Mirasına Yakın İlgi

Günün devamında Çoban Mustafa Paşa Külliyesi ve türbe ziyareti gerçekleştirilirken, Malkoçoğlu Mehmed Bey Türbesi, İbrahim Paşa Çeşmesi ve sarnıç gibi tarihi alanlar da gezildi. Program, Atlı Eğitim Merkezi ziyaretiyle sona erdi.

