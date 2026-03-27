GEBZE TİCARET ODASI HEYETİ 4. BURGAZ İŞ FORUMU’NA KATILDI

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak; Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen 4. Burgaz İş Forumu’na katıldı.

27 Mart 2026 Cuma 16:43

Burgaz’da gerçekleştirilen forumda bölgesel ve uluslararası iş birliği imkânları ele alındı.

Program kapsamında; Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı ve BULTİŞAD Kurucu Başkanı Fikret İnce, Bulgaristan-Romanya Ticaret Odası Başkanı Av. Victor Gugushev, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ve Başarsoft Genel Müdürü Alim Küçükpehlivan ile temaslarda bulunuldu.


 

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık ve BULTİŞAD Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Nemutlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen forumda iş dünyası temsilcileriyle görüş alışverişinde bulunularak yeni ticaret ve yatırım olanakları değerlendirildi.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş yaptığı değerlendirmede, uluslararası platformlarda kurulan temasların kısa vadeli ticari ilişkilerin ötesine geçerek orta ve uzun vadede bölge iş dünyasının dış ticaret kapasitesini güçlendirecek stratejik iş birliklerine zemin hazırlayacağını belirtti. Aslantaş, Balkan coğrafyasıyla geliştirilecek ekonomik ilişkilerin üyelerin yeni pazarlara erişimini kolaylaştıracağını, ihracat odaklı büyüme hedeflerine katkı sağlayacağını ve firmaların küresel rekabet gücünü artıracağını ifade etti.

