GEBZE TİCARET ODASI HEYETİ 4. BURGAZ İŞ FORUMU’NA KATILDI
Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mikdat Aydın ve Genel Sekreter Av. Arb. Çağrı Solak; Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği destekleriyle düzenlenen 4. Burgaz İş Forumu’na katıldı.
Program kapsamında; Burgaz Belediye Başkanı Dimitar Nikolov, DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı ve BULTİŞAD Kurucu Başkanı Fikret İnce, Bulgaristan-Romanya Ticaret Odası Başkanı Av. Victor Gugushev, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu ve Başarsoft Genel Müdürü Alim Küçükpehlivan ile temaslarda bulunuldu.