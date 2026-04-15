GEBZE TİCARET ODASI, KARİYER VE İSTİHDAM FUARI’NDA GENÇLERLE İŞ DÜNYASINI BULUŞTURDU

Gebze Ticaret Odası (GTO), nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında önemli bir organizasyona daha katkı sundu.

15 Nisan 2026 Çarşamba 09:57

GTO, Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ve İKDAY iş birliğiyle, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji ev sahipliğinde düzenlenen Kariyer ve İstihdam Fuarı, geniş katılımla gerçekleştirildi.

Programa; Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, Gebze Kaymakamı Sayın Mehmet Ali Özyiğit, Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji Genel Müdürü Sayın Oğuzhan Ceylan, Gebze İlçe Millî Eğitim Müdürü Sayın Şenol Pekgöz ve İKDAY Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Koşkan katılım sağladı.

Fuar kapsamında; gençler ile iş dünyası temsilcileri bir araya gelerek istihdam olanakları, kariyer planlama süreçleri ve sektörlerin güncel ihtiyaçları üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Katılımcı firmalar, faaliyet alanlarını ve insan kaynağı beklentilerini doğrudan öğrencilerle paylaşırken; öğrenciler de iş başvuru ve mülakat süreçlerine ilişkin bilgi edinme, farklı sektörleri yakından tanıma ve mezuniyet sonrası kariyer hedeflerini şekillendirme fırsatı buldu.

Program süresince gerçekleştirilen birebir görüşmeler ve bilgilendirme faaliyetleri, gençlerin iş dünyasına adaptasyon süreçlerine katkı sunarken; eğitim ile istihdam arasındaki bağın güçlendirilmesine yönelik önemli bir platform oluşturdu.

Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Abdurrahman Aslantaş, program kapsamında yaptığı değerlendirmede; gençlerin iş hayatına daha donanımlı hazırlanmasının önemine dikkat çekerek, kamu-özel sektör iş birliğinde hayata geçirilen bu tür organizasyonların sürdürülebilir kalkınma açısından kritik rol üstlendiğini ifade etti.

Gebze Ticaret Odası olarak; üyelerimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sunan, gençlerimizi üretim ve istihdam süreçlerine hazırlayan projeleri desteklemeye ve bu alandaki iş birliklerini güçlendirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.


