Gebze'ye yapılacak cami için ihaleye çıkılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi içerisinde inşa edilmesi planlanan cami projesinin kaba inşaatı için 22 Nisan'da ihale düzenlenecek.

25 Mart 2026 Çarşamba 14:56

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi içerisinde inşa edilmesi planlanan cami projesinin kaba inşaatı için 22 Nisan'da ihale düzenlenecek.   

Sultan Orhan Mahallesi sınırları içinde 47 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yapının kaba inşaat işleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilecek. İbadet alanının yanı sıra sosyal donatıları da barındıracak projenin iki bodrum katında toplam 625 araçlık otopark yer alacak. Yapının birinci bodrum katında ise 486 kişilik çok amaçlı salon ve sosyal çalışma alanları bulunacak. 
Ana kubbe çapı 33 metre olarak planlanan ve yardımcı kubbelerle desteklenecek yapının ihale kapsamındaki işleri arasında; taşıyıcı sistemler, kazı, dolgu ve istinat duvarları, temel drenaj ile su yalıtımı ve dış duvar imalatları yer alıyor. 
"Gebze Millet Bahçesi Cami İnşaatı Yapım İşi" ihalesi, 22 Nisan Çarşamba günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek. İstekliler tekliflerini yalnızca Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden iletebilecek. 
İhalenin sonuçlanıp sözleşmenin imzalanması ve yer tesliminin yapılmasının ardından 10 gün içinde başlayacak çalışmaların, 540 takvim gününde tamamlanması öngörülüyor. 


