Sultan Orhan Mahallesi sınırları içinde 47 bin metrekare inşaat alanına sahip olacak yapının kaba inşaat işleri Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından üstlenilecek. İbadet alanının yanı sıra sosyal donatıları da barındıracak projenin iki bodrum katında toplam 625 araçlık otopark yer alacak. Yapının birinci bodrum katında ise 486 kişilik çok amaçlı salon ve sosyal çalışma alanları bulunacak.
Gebze'ye yapılacak cami için ihaleye çıkılacak
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Millet Bahçesi içerisinde inşa edilmesi planlanan cami projesinin kaba inşaatı için 22 Nisan'da ihale düzenlenecek.
