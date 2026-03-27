Göç yolunda yaralanan bayağı turnanın tedavisi Ormanya'da sürüyor

Sakarya'da yaralı halde bulunan turnanın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Ormanya Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavisine başlandı.

Göç yolunda yaralanan bayağı turnanın tedavisi Ormanya'da sürüyor

27 Mart 2026 Cuma 12:07

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yaralı bulunan göçmen kuş, tedavi edilmek üzere Kocaeli'deki merkeze getirildi. Trafik kazası veya travmaya bağlı yaralanma şüphesiyle merkeze ulaştırılan turnanın, veteriner hekimler tarafından fiziki muayenesi ve radyolojik tetkikleri yapıldı. İncelemelerde kalça bölgesinde doku zedelenmesi ve kırık tespit edilen kuşa ilk müdahalesi yapılarak stabilizasyon sağlandı. 
Genel sağlık durumu yakından takip edilen bayağı turnanın, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınması planlanıyor. 

Öte yandan, Türkiye'nin önemli göç rotalarından Kocaeli'de yer alan merkezde, 2025 yılı boyunca 54 memeli ve 231 kanatlı yaban hayvanı tedavi edildi. Bu yılın ilk 3 ayında ise aralarında karaca, tilki, leylek ve şahinlerin de bulunduğu 28 memeli ve 118 kanatlı hayvan merkeze getirilerek tedaviye alındı. 

