Göç yolunda yaralanan bayağı turnanın tedavisi Ormanya'da sürüyor

Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yaralı bulunan göçmen kuş, tedavi edilmek üzere Kocaeli'deki merkeze getirildi. Trafik kazası veya travmaya bağlı yaralanma şüphesiyle merkeze ulaştırılan turnanın, veteriner hekimler tarafından fiziki muayenesi ve radyolojik tetkikleri yapıldı. İncelemelerde kalça bölgesinde doku zedelenmesi ve kırık tespit edilen kuşa ilk müdahalesi yapılarak stabilizasyon sağlandı.





Genel sağlık durumu yakından takip edilen bayağı turnanın, rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına salınması planlanıyor.



