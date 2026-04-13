GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İzmit sahil bağlantı kolu trafiğe kapatılıyor

Başiskele Kavşağı’nda yeni bir aşamaya geçiliyor.

13 Nisan 2026 Pazartesi 19:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, trafiğe nefes aldıracak Başiskele Kavşağı Projesi’nde önemli bir aşamaya daha geçiyor. Proje kapsamında “İzmit Sahil Bağlantı Yolu” 14 Nisan Salı (yarın) günü itibariyle trafiğe kapatılacak, çalışmalar daha da hız kazanacak. Bu süreçte sürücüler için alternatif güzergâh belirlendi. Yetkililer, sürücüleri hız sınırlarına uymaları ve trafik işaretleri ile levhalara dikkat etmeleri konusunda uyardı.

SAHİL YOLU BAĞLANTISI KAVŞAKTAN AYRILIYOR

Kocaeli’de ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olan “D-130 Karayolu Başiskele Kavşağı Koridor Projesi 1. Etap Yapım İşi” tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda D-130 Karayolu ile Ömer Türkçakal Bulvarı (Sahil Yolu) arasındaki bağlantının Yuvacık Kavşağı’ndan ayrılmasını sağlayacak yeni bağlantı kolunda çalışmalar son aşamaya ulaştı. Söz konusu çalışmaların gerçekleştirilebilmesi için “Yuvacık Kavşağı” üzerindeki mevcut sahil yolu bağlantı kolu 14 Nisan Salı (yarın) günü itibariyle trafiğe kapatılacak. Bu alandaki çalışmaların 14 Haziran gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

ALTERNATİF GÜZERGÂH BELİRLENDİ

Trafik akışının kesintiye uğramaması adına sürücüler alternatif güzergâha yönlendirilecek. Buna göre D-130 Karayolu’ndan gelen araçlar Güney Yanyol üzerinden Bursa Caddesi’ne, oradan da Muhtar Ustaoğlu Sokak ve Hoca Ahmet Yesevi Caddesi güzergâhını takip ederek yeniden sahil yoluna ulaşabilecek.

SÜRÜCÜLERE “DİKKATLİ OLUN” UYARISI

Yetkililer, sürücülerin çalışma sahasındaki trafik işaret ve yönlendirmelerine uymaları, hız limitlerine dikkat etmeleri ve özellikle yoğun saatlerde planlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

YENİ BAĞLANTI YOLU HIZLA TAMAMLANACAK

Mevcut bağlantı kolunun trafiğe kapatılmasıyla birlikte yeni bağlantı kolundaki çalışmaların hız kazanması ve projenin en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor. Proje tamamlandığında D-130 Karayolu ile Sahil Yolu arasındaki ulaşım, Yuvacık Kavşağı’ndan ayrılarak yeni inşa edilen direksiyonel bağlantı kolu üzerinden sağlanacak.

DEV KİRİŞLERİN MONTAJI TAMAMLANDI

Öte yandan güzergâh üzerinde yer alan ve 43 metrelik prefabrik kirişleriyle dikkat çeken köprünün kiriş montajı geçtiğimiz günlerde başarıyla tamamlanmıştı. Projede şimdi iki köprü arasında kalan bölümde zemin iyileştirme ve geofoam dolgu imalatlarına geçiliyor. Bu çalışmaların, bağlantı kolunun güvenli ve uzun ömürlü olması açısından büyük önem taşıdığı ifade ediliyor.

TRAFİK ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLAYACAK

Yeni düzenleme ile bölgede yoğun trafik yükü taşıyan mevcut bağlantının yerini daha modern ve akıcı bir sistem alacak. Böylece trafik yoğunluğunun önemli ölçüde azalması ve ulaşımın daha konforlu hale gelmesi bekleniyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

Gölcük'te "Türkiye Yüzyılı" buluşması
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde "Türkiye Yüzyılı Vizyonu" temasıyla düzenlenen "Gölcük Sohbetleri" programında...

Haberi Oku