Kaba atık bırakılan noktalara kameralı takip

“GELECEĞE EN BÜYÜK MİRAS; TEMİZ ÇEVRE”
Çayırova Belediyesi İklim Değişikliği ve sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı; “Temiz bir şehir, hepimizin ortak sorumluluğu. Ne yazık ki çevremize gelişigüzel bırakılan kaba atıklar ve molozlar, hem çevre kirliliği yaratıyor, hem de yaşam kalitemizi düşürüyor. Artık buna dur diyoruz. Çayırova Belediyesi olarak, çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla, belirlenen noktalara kamera sistemleri kuruyoruz. Gelişigüzel atılan her atık tespit edilecek ve gerekli işlemler uygulanacaktır. Daha temiz bir Çayırova için kurallara uyalım, geleceğe bırakacağımız en büyük miras, temiz bir şehir olacak.”