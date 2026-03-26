GENEL:
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu 2026 Yılı İlk Toplantısı, Vali Aktaş Başkanlığında Yapıldı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Komisyonu’nun 2026 yılı ilk toplantısı, Valilik Karamürsel Alp Toplantı Salonunda Vali İlhami Aktaş başkanlığında gerçekleştirildi.

26 Mart 2026 Perşembe 21:30

Valilik Makam Toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali İlhami Aktaş’ın yanı sıra Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy, Kocaeli Baro Başkanı Av. Kadir Caner Karakadılar, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İI Müdürü Kamil Tüylüoğlu, Kocaeli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Yeliz Ünsoy, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür V. Muhammet Açıkgöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü İlhan Eser, İl Göç İdaresi Müdürü Yunus Emre Ülker, İl kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen, İl Milli Eğitim Müdürü Emrullah Aydın, İl Sağlık Müdürü Dr. Ömer Akmanşen, Kocaeli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdür V. Şeyda Çoker Öner, Kocaeli Kadın Konukevi Müdürü Şüheda Aktaş, Kocaeli Üniversitesi KASAUM Müdürü Doç. Dr. Ayşegül Gökalp, Gebze Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUAM) Müdürü Prof. Dr. Elif İnce, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim üyesi Doç. Dr. Suna Uysal Yalçın, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve ilgili kurum yetkilileri ile komisyon üyeleri katıldı.
Toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2022-2025) kapsamında 2025 yılı 2 dönem izleme sonuçları ile 2026 yılında yürütülen hizmetlere ilişkin Kocaeli ŞÖNİM Müdürlüğü tarafından sunum yapıldı. Ayrıca, 2026 yılında kadına yönelik şiddetle mücadele alanında yürütülen çalışmalar ve istatistik veriler hakkında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından bilgilendirmelerde bulunuldu.

Öte yandan, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı (2026-2030) dokümanı Komisyona sunularak, planın Valilik Genelgesi ile Nisan 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesine ilişkin kararlar alındı.

Komisyon üyelerinin görüş ve önerilerinin alındığı toplantıda, Kocaeli genelinde kadına yönelik şiddetle mücadeleye yönelik çalışmaların daha etkili ve kapsamlı bir şekilde sürdürüleceğini vurgulayan Vali İlhami Aktaş, şiddete maruz kalan kadınlarımızı korumak, onlara sahip çıkmak ve devletimizin sağladığı imkânları onlar için seferber etmenin en önemli görevlerden biri olduğunu ifade etti.

Toplantı değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi.
