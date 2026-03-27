Kartepe Mesire Alanı’nda Ekipler Gece Gündüz Sahada

Kartepe Belediyesi’nin hizmete sunduğu Kartepe Mesire Alanı, kar yağışıyla birlikte karın keyfini çıkartmak isteyenlerin en gözde durağı oldu. Kar yağışıyla birlikte yoğun ziyaretçi akınına uğrayan alanda Kartepe Belediyesi ekipleri, aralıksız mesai harcıyor.

Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü

Kartepe Mesire Alanı’nda karın tadını çıkaran ziyaretçilerin güvenliği ve konforu için kar küreme ve düzenleme çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi ekipleri, aralıksız görev yapıyor.

Konforlu Kış Keyfi

Kartepe Belediyesi’nin tamamen ücretsiz olarak sunduğu imkanlar, soğuk havaya rağmen ziyaretçilerin içini ısıtıyor. Alanda yer alan mescitlerde kesintisiz sunulan sıcak su kış şartlarında büyük bir kolaylık sağlarken, doğayı korumak ve güvenliği elden bırakmamak adına özel olarak tasarlanan ateş çukurları mangal keyfi yapmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Modern kamelyalar, kalabalık aile gruplarına kar manzarası eşliğinde konforlu bir dinlenme alanı sunuyor.





