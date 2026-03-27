banner1292
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Kartepe Mesire Alanı’nda Ekipler Gece Gündüz Sahada

Kartepe Belediyesi’nin hizmete sunduğu Kartepe Mesire Alanı, kar yağışıyla birlikte karın keyfini çıkartmak isteyenlerin en gözde durağı oldu. Kar yağışıyla birlikte yoğun ziyaretçi akınına uğrayan alanda Kartepe Belediyesi ekipleri, aralıksız mesai harcıyor.

Kartepe Mesire Alanı'nda Ekipler Gece Gündüz Sahada

27 Mart 2026 Cuma 12:39

Kar Yağışı Eğlenceye Dönüştü

Kartepe Mesire Alanı’nda karın tadını çıkaran ziyaretçilerin güvenliği ve konforu için kar küreme ve düzenleme çalışmalarını sürdüren Kartepe Belediyesi ekipleri, aralıksız görev yapıyor.

Konforlu Kış Keyfi

Kartepe Belediyesi’nin tamamen ücretsiz olarak sunduğu imkanlar, soğuk havaya rağmen ziyaretçilerin içini ısıtıyor. Alanda yer alan mescitlerde kesintisiz sunulan sıcak su kış şartlarında büyük bir kolaylık sağlarken, doğayı korumak ve güvenliği elden bırakmamak adına özel olarak tasarlanan ateş çukurları mangal keyfi yapmak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Modern kamelyalar, kalabalık aile gruplarına kar manzarası eşliğinde konforlu bir dinlenme alanı sunuyor.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

