KASTAMONU'DAN ANKARA'YA İSTİKLAL YOLU VE KIZILIRMAK'TAN DEVRİ ALEM

Gezmek seyahat etmek gerekiyor fırsat buldukça iş ve mesleğimiz gereği geziyor geziyor gezip gördüklerimizi sizlerle paylaşıyoruz

1 -4 Mayıs 2025 tarihleri arasında Gebze’den Tokata yaptığımız gezide gördüklerimi ve yaladıklarımı Gebze Gazetsi ve TGRT belgesel tv de her gün yayınlanan devri alem belgesel program yönetmeni ismail kahramanın belgesel tadındaki canlı yayınları ile sizlerle paylaşmak istiyorum

KASTAMONU ILGAZ DAĞLARI ETEĞİNDEN İSTİKLAL YOLUNDAN BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM BELGESEL TV CANLI YAYINDA

Biz Kastamonu ve Çankırı üzerinden tokata giderken sizleri Kurtuluş Savaşının Canlı Şahidi İstiklal Yolu ile ilgili Gebze gazetesi (

) da BELGESELCİNİN NOT DEFTERİNDE daha önce yayınlanan İsmail kahramanın Makalesini sizlerle paylaşıyoruz

Yollar tarih kültür ve medeniyettir

Yollar zaferlerimizin canlı şehididir

Safranbolu’dan İnebolu’ya

İpekyolu'ndan İstiklal Yoluna

Zaferler tarihimizin dönüm noktasıdır

Devri Alem belgesel görüntülerle tarihe not düştük. Bir günde hazırladığımız belgesel ilk kez BRTV televizyonunda dün gece yayınlandı büyük ilgi gördü.

Kurtuluş Savaşı'nın Canlı Şahidi İstiklal Yolu

Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma gümleri Karabük’ten uydu yayını yapan BRTV televizyonun değerli sahipleri kıymetli meslektaşlarım Mehmet ve Osman Çetinkaya beylerin davetlisi olarak Safranbolu ve Kastamonu bölgesine gittim.

Safranbolu’dan İnebolu’ya bir günde Devri Alem belgesel programı farkı ile İpekyolu’ndan İstiklal yoluna belgesel TV programı çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

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Belgesel çekimleri yaptığımız gün okullar ve üniversiteler korona virüsü salgını dolayısı ile yeni tatil edilmiş, Safranbolu’dan güçlükle Gebze’ye dönmüştüm

İstiklal Yolundan Kastamonu'dan İnebolu'ya

Sakarya meydan muharebesinin kazanılması başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı ve Türkiye cumhuriyetinin kuruluşuna canlı şahitlik yapan İstiklal Yolu belgesel çekimlerimize Kastamonu valisini ziyaret ederek başladık.

Kültür Turizim müdürlüğünde görevli Emrullah Akça'nın Rehberliğinde kurtuluş savaşının sembol isimlerinden Şerif’e bacının memleketi İstiklal Yolu üzerindeki Seydiler ilçesine geldik Şerife Bacı kültür derneği Seydiler Kaymakamını ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yaptırılan Şerif’e Bacı anıtında Fatiha okuduk.

Küre dağlarının zirvesinde İstiklal yolunda önemli merkez olan Ecevit hanı ve küre dağlarını geçerek Ersizler nehri üzerinde ki tarihi taş köprüde belgesel çekimi yaptık gençler ve tüm erkekleri gönüllü savaşa gittiği için hiç erkek olmayan Ersizlerden adını alan Ersizler köyündeki çekimlerimizi tamamlayıp İstiklal yolunun başlangıcı İnebolu ilçesine geldik.

İnebolu kaymakamını ziyaret edip belgesel çekimleri ile ilgili bilgi verip Türkocağı ve İnebolu kent müzelerinde belgesel çekimi yaptık. Diş doktoru olmasına rağmen kendisini İnebolu ve İstiklal Yolu tarihine adayan Mustafa beyin rehberliğin de İstiklal Yolu ve İnebolu Limanı hakkında geniş bilgi aldık.

İnebolu Kastamonu Ankara üzerinden yüzlerce kilometre uzunluğundaki yoldan taşınan silah ve cephane ile kazanılan Sakarya meydan muharebesi ile ilgili yaptığımız araştırmaları ve belgesel çekimlerini

sayfamızdan okuyup izleyebilirsiniz .

ŞEHİT ŞERİFE BACI VE İSTİKLAL YOLU BELGESELİ

1918 yılı sonlarında Anadolu’nun birçok yeri işgal altındayken Türk Ulusunun var olma savaşı verdiği ve Milli Mücadele’de Karadeniz üzerinden gelen cephane ve mühimmatın naklinin yapıldığı İnebolu-Kastamonu-Ankara hattından oluşan “İstiklal Yolu” en güvenilir ve hayati yoldu. Mustafa Kemal Atatürk’ün de “Gözüm Cephede Kulağım İnebolu’da” sözleriyle vurguladığı “İstiklal Yolu” başta Şehit Şerife Bacı olmak üzere yaşlı, çocuk tüm Kastamonu halkı kar kış demeden büyük fedakârlıklarla cephanenin cepheye naklini sağladığı ve Şerife Bacının donarak şehit olduğu 95 km’lik güzergâh 2012 yılında da Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da “tarihi sit” olarak tescil edilmiştir.

Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü de 2008 yılından bu yana her yıl yurt genelinden yüzlerce yürüyüşçünün katılımı ile 4 gün boyunca “İstiklal Yolu Yürüyüşü” gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özgürlük mücadelesinin Anadolu ayağının önemli bir parçası olan İnebolu - Ankara hattındaki Kastamonu'da gerçekleşen ve TBMM tarafından da şeref madalyası verilen İnebolu ve Kastamonu'nun ehemmiyeti ve bu kahramanlık destanının nişanesi Şehit Şerife Bacı'nın Kahramanlığını yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak ve gerek yerel, gerek ulusal gerekse uluslararası düzeyde tanıtımını sağlayabilmek ve özellikle yeni neslin teknoloji sayesinde o mücadeleyi hafızalarına yerleştirmek ve bilinçlendirmek için Bilgisayar Oyunu/Android Oyun şeklinde bu Destanı anlatan bir projedir.

KIZILIRMAK DAN ANADOLU TARİHİ AKAR

BELGESEL TADINDA KIZILIRMAK NEHRİNDEN CANLI YAYINLA DEVRİ ALEM

DEVRİ ALEM BELGESEL TV

ve

ile GEBZE GAZETESİ

BELGESEL YÖNETMENİ

İLE KIRIKKALE - KIZILIRMAK NEHRİNDEN DEDE TORUN CANLI YAYINDA

ANADOLUNUN ÖZ EVLADI KIZILIRMAK NEHRİ

Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen bir nehir. 1.355 km. (841 mil) uzunluğu ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu olma özelliğini taşır. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun illerinden geçen Kızılırmak, aralarında Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak gibi çok sayıda akarsu ve çayın sularını da toplayarak büyük bir kavis çizerek Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır.

KIZILIRMAĞIN MERKEZİ. KIRIKKALE

Kırıkkale, Kırıkkale ilinin merkezi olan ilçesidir. 1941 yılında belediye statüsüne kavuşmuştur.

Kırıkkale, tarihin izlerinin sürülebileceği değerlerden, doğanın dokunuşlarının görülebileceği güzelliklere kadar birçok keşfi aynı anda yapabileceğiniz şehirlerden. Kırıkkale’ye kara yolu ve demir yolu ile kolaylıkla ulaşım sağlanabilmekte. Tarihi camileri ve türbelerinin yanı sıra tertemiz doğasıyla iç içe vakit geçirebileceğiniz birçok güzelliğe sahip.

Şehir ismi nereden alır?

Kırıkkale adının, şehrin 3 km kuzeyindeki Kırıkköyü ile kendi merkezindeki kısaltılarak birleştirilmesinden ortaya çıktığı söylenir. Bölgenin ismi Osmanlı arşiv belgelerinde "Kırıkkal" şeklinde geçmektedir.

Tarihçesi

Ceritkale Kaya Mezarları.

Kırıkkale’nin bir şehir olarak kuruluşu oldukça yenidir, bu yüzden Kırıkkale “Cumhuriyet Şehri” olarak bilinir. Ancak il sınırları içerisinde bulunan tarihi yapılar, höyükler ve yüzey araştırmalarında ortaya çıkan bulgular Kırıkkale’nin M.Ö. 3000-4000’li yıllara uzanan bir tarihi olduğunu ortaya koymaktadır. 1071 yılındaki Malazgirt Zaferi’nden sonra il dâhilindeki Böhrek (Böbrek) Dağı civarı, Anadolu’nun Türk ve İslam diyarı yapılması için mücadele veren bölgelerin başında gelir. Ayrıca Anadolu’daki ilk Türk-İslam yerleşim merkezlerinden birisi de 1120 yılında kurulan "Balışeyh"tir. Daha sonraki yüzyıllarda bu bölgeye Orta Asya’dan Anadolu’ya göç eden Oğuz Türkmen aşiretlerinin iskân edildikleri görülmektedir. Bu arada “Oğuzhan” oymağının Ankara yakınlarında o zamanki söylenişiyle “Kırıkkala” Bölgesi’nde iskân edildiğine dair Osmanlı arşiv belgeleri mevcuttur.

Evliya Çelebi de İpek Yolu üzerinde bulunan Kırıkkale çevresindeki Keskin, Yahşihan ve Sulakyurt gibi yerleşim merkezlerinden övgüyle söz etmektedir. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulmaya başlayan silah sanayi ve petrol ürünleri rafinerisi ile gelişen Kırıkkale, tarih, kültür ve sanayisi ile önemli bir yerleşim merkezidir.

ANADOLUN ÖZ EVLADI KIZILIRMAKA NEHRİNE RUH VEREN ÇORUM OSMANCIK

ANADOLU YOLLARINDAN ÇORUM OSMANCIK DAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI CANLI HABER

ÇORUM OSMANVIK DAN KIZILIRMAK ÜZERİNDE VAKIF ESERİ TARİHİ KOYUN BABA KÖPRĞDÜNDEN BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM BELGESEL TV CANLI YAYINDA

ÇIRUM OSMANCIK. BELGESELİ

Buram buram tarih kültür ve VAKIF medeniyetimizin izlerinin bulunduğu 1990 Lı yıllarda çekilen Çorum Osmancık belgeselimiz

EVLİYA ÇELEBİ'NİN ANLATIMI İLE OSMANCIK:

“Hacı Hamza’dan kalkıp doğu ya bazen dağlarda, bazen Kızılırmak kıyısında yürüyerek Sarmaşıklı Kaya adında yüksek bir dağın dibindeki daracık bir yoldan geçtik. Bu yolun bir tarafı yalçın kaya, sol tarafı yalçın uçurumdur. Buralarda nice defa Kızılırmak’a batarak 9 saatte Osmancık Kale'sine geldik.

Bazı tarihler “Osmancık burada doğdu, bu kaleyi de beylik zamanında yaptı.” derler. Sonra bu kaleyi Türk oymaklıkları elinden 795 tarihinde ( 1392–1393) Yıldırım Beyazıt Han fethetmiştir. Çorum sancağı toprağında voyvodalıktır.110 akçalı kazadır. Mamur nahiyeleri vardır. Serdarı, Kethüda Yeri var, Nakibi, Müftüsü yoktur, ileri gelenleri pek az, bağ ve bahçesi çoktur.

Kalesi Kızılırmak kıyısının doğu tarafında olup büyük köprü ile geçilir. Irmağa yakın bir yalçın kaya üzerinde küçük ve sağlam bir yapıdır. Çepeçevre büyüklüğü 800 adımdır. Kare şeklinde yekpare bir kale olup bir demir kapısı var. Çok yüksekte olduğundan içine giremedik. Ama dışarı varoşu 1000 kadar bağ ve bahçeli, eski tarz da Türk evleridir. Hepsi tahta ve toprak örtülü evlerdir.7 mahalledir, 7 camisi vardır. Dükkânları azdır ama yine her şey bulunur. 10 hanı vardır. Irmak kıyısında küçük bir hamamı var. Suyu dolapla Kızılırmak’tan çekilir.

Şehrin üç tarafı kumsaldır. Asla çamur olmaz. Havası fazla sıcak olduğundan üzümü lezzetli ve sulu olur. Kumsallılığından toprağında

‘GEBRE’(Yabani çalı yemişi) adında bir yemiş olur ki sirke ile turşu yaparlar. Gayet faydalıdır. Bu şehirde o turşu meşhur olmuştur. Bütün evleri dervişanedir. Halkı dahi Bektaşi dervişleridir. Çünkü şehrin batı tarafında, yüksek bir yerde Bektaşiler in şeyhi gömülüdür.

Bu şehirde bir gün oturup ertesi günü göç davulları çalınarak yürüyüşe geçtik. Köprüyü geçip dağ ve bağ arasından içeri girerek dağların korkunç ve tehlikeli yerlerinden DİREKLİBEL adındaki dar bir taşlıktan geçtik. Burası can pazarı bir yerdir ki bir kişi kayalara çıkıp bir taş yuvarlasa bin kişi öldürür. Kuş uçurmaz melun bir boğazdır ki Anadolu’da Arabistan ve Acemistan’da Direklibel adıyla meşhurdur. Direklibel denmesine sebep odur iyi ki kayalarının altları boştur. Yıkılıp da yolu kapamasın diye nice hayır sahipleri o kayaların altlarına çam ve ardıç direkleri dayamışlar, bunun için Direklibel derler.

BURHAN DEDE Ziyaretgâh-ı da köprübaşındadır.(Gemici ).Yüzlerce kerameti gözükmüş ulu pirdir. Burada SULTAN BAYAZID-I Veli’nin hayratından olarak da 19 gözlü büyük bir Köprü vardır ki her bir kemeri eleğimsağmadan ve kehkeşandan nişan verir. Böyle çılgınca akan bir ırmağa üstat mimar sanki bir Sırat Köprüsü yapmıştır. Anadolu’da eşi benzeri yoktur.

KAYNAK:

)

KOYUNBABA KÖPRÜSÜ

Kızılırmak nehrini aşan köprü, Çorum-Osmancık-Tosya yolu üzerindedir. Konumu şehircilik yönünden, bilinçli bir “bağlama” görünüşü yansıtmaktadır.

Köprünün yazıtına göre 899 H.-(1485 M.) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Koyunbaba köprüsü 250 m. Uzunluğunda, 15 gözlüdür. En büyük gözün büyüklüğü 25metre, genişliği ise 16.40 metredir. Göz açıklıkları kale tarafından başlayarak şöyle sıralanır; 9.20 - 11.10 - 12.00 - 12.80 - 14.35 - 15.00 - 15.60 - 16.40 - 15.60 - 15.00 - 14.35 - 12.80 - 12.00 - 11.10 - 9.20 metredir.

Ayak kalınlıkları ise 3.40 m. ile 4.15 m. arasında değişmekte, ortaya doğru ayaklar kalınlaşmaktadır.

Köprü yapısının ilginç özelliklerinden biri de, yazıtının kalenin dibine, köprüden ayrı olarak yerleştirilmiş olmasıdır. Ancak kanımızca bu düzenlemede, başta da değindiğimiz gibi, bilinçli bir şehircilik anlayışı egemen olsa gerektir. Yani kentin ayrılmaz bir öğesi olan köprünün, kaleyle bütünleşip bağlanması, yazıtın konumuyla da pekiştirilmiş olmaktadır.

KIRIKKIKALE DEN KIZILIRMAK DAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV

ve

ile GEBZE GAZETESİ

BELGESEL YÖNETMENİ

İLE CANLI YAYINDA

BELGESEL TADINDA KIZILIRMAK DA DEVRİ ALEM

Dağlar ovalar göller ve ırmaklar kültür ve medeniyet tarihimizin manevi tapu senedi ve abideleridir

50 YILLIK GAZETECİLİK ve BELGESELCİLİK hayatımda Kızılırmak çok ayrı yer tutar. Yıllar önce kızılı ırmağın doğduğu Sivas kızıl dağdan su içip kızıldağdan belgeselini belgesel çekmeye başlamıştım

1 -4 Mayıs tarihilerinde. Kızılırmağın önemli durak noktaları. Çorum osmancık ilçesi ile Kırıkkale den kızıl ırmak kenarında canlı yayın yapıp belgesel çektim.

KIZILIRMAK DAN TARİH AKAR

Kızılırmak, Sivas'ın İmranlı ilçesindeki Kızıldağ eteklerinden doğan ve Samsun'un Bafra ilçesinde Karadeniz'e dökülen bir nehir. 1.355 km. (841 mil) uzunluğu ile Türkiye'nin kendi sınırları içerisinde doğup kendi sınırları içinde denize dökülen en uzun akarsuyu olma özelliğini taşır. Sivas, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Çankırı, Çorum, Sinop ve Samsun illerinden geçen Kızılırmak, aralarında Delice Irmağı, Devrez ve Gökırmak gibi çok sayıda akarsu ve çayın sularını da toplayarak büyük bir kavis çizerek Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e ulaşır.

ANADOLUN ÖZ EVLADI KIZILIRMAKA NEHRİNE RUH VEREN ÇORUM OSMANCIK

ANADOLU YOLLARINDAN ÇORUM OSMANCIK DAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV PROGRAMI CANLI HABER

ÇORUM OSMANVIK DAN KIZILIRMAK ÜZERİNDE VAKIF ESERİ TARİHİ KOYUN BABA KÖPRĞDÜNDEN BELGESEL TADINDA DEVRİ ALEM BELGESEL TV CANLI YAYINDA

ÇIRUM OSMANCIK. BELGESELİ

Buram buram tarih kültür ve VAKIF medeniyetimizin izlerinin bulunduğu 1990 Lı yıllarda çekilen Çorum Osmancık belgeselimiz

EVLİYA ÇELEBİ'NİN ANLATIMI İLE OSMANCIK:

“Hacı Hamza’dan kalkıp doğu ya bazen dağlarda, bazen Kızılırmak kıyısında yürüyerek Sarmaşıklı Kaya adında yüksek bir dağın dibindeki daracık bir yoldan geçtik. Bu yolun bir tarafı yalçın kaya, sol tarafı yalçın uçurumdur. Buralarda nice defa Kızılırmak’a batarak 9 saatte Osmancık Kale'sine geldik.

Bazı tarihler “Osmancık burada doğdu, bu kaleyi de beylik zamanında yaptı.” derler. Sonra bu kaleyi Türk oymaklıkları elinden 795 tarihinde ( 1392–1393) Yıldırım Beyazıt Han fethetmiştir. Çorum sancağı toprağında voyvodalıktır.110 akçalı kazadır. Mamur nahiyeleri vardır. Serdarı, Kethüda Yeri var, Nakibi, Müftüsü yoktur, ileri gelenleri pek az, bağ ve bahçesi çoktur.

Kalesi Kızılırmak kıyısının doğu tarafında olup büyük köprü ile geçilir. Irmağa yakın bir yalçın kaya üzerinde küçük ve sağlam bir yapıdır. Çepeçevre büyüklüğü 800 adımdır. Kare şeklinde yekpare bir kale olup bir demir kapısı var. Çok yüksekte olduğundan içine giremedik. Ama dışarı varoşu 1000 kadar bağ ve bahçeli, eski tarz da Türk evleridir. Hepsi tahta ve toprak örtülü evlerdir.7 mahalledir, 7 camisi vardır. Dükkânları azdır ama yine her şey bulunur. 10 hanı vardır. Irmak kıyısında küçük bir hamamı var. Suyu dolapla Kızılırmak’tan çekilir.

Şehrin üç tarafı kumsaldır. Asla çamur olmaz. Havası fazla sıcak olduğundan üzümü lezzetli ve sulu olur. Kumsallılığından toprağında

‘GEBRE’(Yabani çalı yemişi) adında bir yemiş olur ki sirke ile turşu yaparlar. Gayet faydalıdır. Bu şehirde o turşu meşhur olmuştur. Bütün evleri dervişanedir. Halkı dahi Bektaşi dervişleridir. Çünkü şehrin batı tarafında, yüksek bir yerde Bektaşiler in şeyhi gömülüdür.

Bu şehirde bir gün oturup ertesi günü göç davulları çalınarak yürüyüşe geçtik. Köprüyü geçip dağ ve bağ arasından içeri girerek dağların korkunç ve tehlikeli yerlerinden DİREKLİBEL adındaki dar bir taşlıktan geçtik. Burası can pazarı bir yerdir ki bir kişi kayalara çıkıp bir taş yuvarlasa bin kişi öldürür. Kuş uçurmaz melun bir boğazdır ki Anadolu’da Arabistan ve Acemistan’da Direklibel adıyla meşhurdur. Direklibel denmesine sebep odur iyi ki kayalarının altları boştur. Yıkılıp da yolu kapamasın diye nice hayır sahipleri o kayaların altlarına çam ve ardıç direkleri dayamışlar, bunun için Direklibel derler.

BURHAN DEDE Ziyaretgâh-ı da köprübaşındadır.(Gemici ).Yüzlerce kerameti gözükmüş ulu pirdir. Burada SULTAN BAYAZID-I Veli’nin hayratından olarak da 19 gözlü büyük bir Köprü vardır ki her bir kemeri eleğimsağmadan ve kehkeşandan nişan verir. Böyle çılgınca akan bir ırmağa üstat mimar sanki bir Sırat Köprüsü yapmıştır. Anadolu’da eşi benzeri yoktur.

KAYNAK:

)

KOYUNBABA KÖPRÜSÜ

Kızılırmak nehrini aşan köprü, Çorum-Osmancık-Tosya yolu üzerindedir. Konumu şehircilik yönünden, bilinçli bir “bağlama” görünüşü yansıtmaktadır.

Köprünün yazıtına göre 899 H.-(1485 M.) yılında yapıldığı anlaşılmaktadır.

Koyunbaba köprüsü 250 m. Uzunluğunda, 15 gözlüdür. En büyük gözün büyüklüğü 25metre, genişliği ise 16.40 metredir. Göz açıklıkları kale tarafından başlayarak şöyle sıralanır; 9.20 - 11.10 - 12.00 - 12.80 - 14.35 - 15.00 - 15.60 - 16.40 - 15.60 - 15.00 - 14.35 - 12.80 - 12.00 - 11.10 - 9.20 metredir.

Ayak kalınlıkları ise 3.40 m. ile 4.15 m. arasında değişmekte, ortaya doğru ayaklar kalınlaşmaktadır.

Köprü yapısının ilginç özelliklerinden biri de, yazıtının kalenin dibine, köprüden ayrı olarak yerleştirilmiş olmasıdır. Ancak kanımızca bu düzenlemede, başta da değindiğimiz gibi, bilinçli bir şehircilik anlayışı egemen olsa gerektir. Yani kentin ayrılmaz bir öğesi olan köprünün, kaleyle bütünleşip bağlanması, yazıtın konumuyla da pekiştirilmiş olmaktadır.

—-

KIRIKKIKALE DEN KIZILIRMAK DAN DEVRİ ALEM BELGESEL TV

ve

ile GEBZE GAZETESİ

BELGESEL YÖNETMENİ

İLE CANLI YAYINDA