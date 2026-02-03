Körfez Petkimliler Caddesi’nde yoğun tempo

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği üstyapı çalışmaları ile vatandaşların yol konforunu arttırmaya devam ediyor. Çalışmalarını düzenli aralıklarla devam ettiren Büyükşehir bu kez Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde bulunan Petkimliler Caddesi’ne el attı. Körfezlilerin yoğun olarak kullandığı cadde, Büyükşehir’in çalışmasıyla konforlu hale gelecek.

PETKİMLİLER CADDESİ’NE BÜYÜKŞEHİR DOKUNUŞU

Bir yandan doğal nedenlerden dolayı eskiyen yolları yenileyerek vatandaşların daha rahat etmesini sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların yenilemesini yapıyor. Körfez Petkimliler Caddesi’nde geçtiğimiz aylarda İSU Genel Müdürlüğü tarafından içme suyu ve kanalizasyon altyapı çalışmaları gerçekleştirilmişti. Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, altyapı çalışmalarından dolayı bozulan caddenin üstyapı çalışmalarına başladı. İlçe içerisinde önemli bir güzergâhta yer alan cadde, kısa sürede tamamlanacak olan üstyapı yenileme çalışmasıyla daha konforlu hale gelecek.

BİN 750 TON ASFALT SERİLECEK

İlk olarak 650 metre uzunluğundaki cadde de kazı çalışmaları ile başlayan üstyapı çalışması kapsamında bin 680 ton PMT serilecek. PMT çalışmasından sonra bin 50 ton binder asfalt ve 700 ton aşınma asfaltın serimi yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevcut yolları sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında kent genelindeki birçok caddeyi konforlu hale getirmişti. Ekiplerin çalışması devam edecek.