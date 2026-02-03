banner1258
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Küçük ölçekli balıkçılara destek başvuruları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçıların teknelerinin bakımını kolaylaştırmak ve sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek amacıyla 2026 yılı malzeme destek paketi başvurularını başlattı. Başvurular, 02-13 Şubat tarihleri arasında www.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleşecek.

Küçük ölçekli balıkçılara destek başvuruları başladı

03 Şubat 2026 Salı 09:41

 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ BALIKÇI DESTEK BAŞVURULARI BAŞLADI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, küçük ölçekli balıkçılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması için hayata geçirdiği “Küçük Ölçekli Balıkçıların Desteklenmesi Projesi” için 2026 yılı başvurularını almaya başladı. Büyükşehir tarafından 12 metre altı küçük ölçekli balıkçı teknesine sahip olan balıkçılara 5’inci kez sağlanacak malzeme destek paketi için başvurular, 02-13 Şubat tarihleri arasında www.kocaeli.bel.tr üzerinden gerçekleşecek.

 

DESTEK PAKETLERİ BOY SKALALARINA GÖRE HAZIRLANIYOR
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleşen proje ile bu yıl da balıkçıları yalnız bırakmıyor. “Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresi’ne” sahip ve bağlama limanı Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı olan tekne sahiplerine yönelik hazırlanan proje kapsamında teknelerin boy skalasına göre zehirli boya, beyaz boya, macun, çizme ve yağmurluğu kapsayan destek paketi balıkçılara ulaştırılacak.

 

2022 YILINDAN BUGÜNE 1.145 BALIKÇIYA ULAŞILDI
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında başlattığı projede bugüne kadar 1.145 küçük ölçekli balıkçıya malzeme paketleri ulaştırarak destek sağladı. Balıkçılar da bu düzenli destekler sayesinde teknelerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirdi. Büyükşehir, küçük ölçekli balıkçıların yanında olarak hem mesleki faaliyetlerini kolaylaştırıyor hem de sürdürülebilir balıkçılığı güçlendiriyor.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
banner982
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
“KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm hızıyla sürüyor; Otoparkın ilk katı hizmete alındı “KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm hızıyla...
ANKARA'DA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE UBK'DAN ONUR ÖDÜLÜ ANKARA'DA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE...
Kocaeli’de 24 saat kesintisiz ulaşım başladı Kocaeli’de 24 saat kesintisiz ulaşım başladı
Gebze Feniş Kavşağı’nda trafik rahat ve akıcı Gebze Feniş Kavşağı’nda trafik rahat ve akıcı
ANKARADA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE UBK'DAN ONUR ÖDÜLÜ ALMAK ANKARADA TARİHİ MEDYA ÇALIŞTAYINDAN NOTLAR VE...
Zabıtadan ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli Zabıtadan ihtiyaç sahibi vatandaşa yardım eli
Yukarı Çık

banner376

banner375

banner377

banner981

“KOÜ Umuttepe Cami ve Otopark Projesi” tüm...
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Umuttepe bölgesinde otopark sorununa kalıcı çözüm getirmesi amacıyla...

Haberi Oku